ФСБ сфабрикувала нову справу про "українських екстремістів": затримано ще 14 осіб (відео)

Хлопцям шиють справи про створення та участь в екстремістській спільноті

ФСБ Росії продовжує затримання удаваних прибічників міфічної української молодіжної радикальної групи "МКУ", якій приписують пропаганду ідеології неонацизму, і затримала в Саратові ще 14 молодих людей.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ.

"Федеральною службою безпеки у взаємодії з МВС і Слідчим комітетом у рамках порушеної кримінальної справи за частинами 1 і 2 ст. 282.1 КК РФ ("Створення екстремістської співльноті і участь в екстремістській спільноті") припинено діяльність координованої з території України молодіжної радикальної групи прибічників ідеологій масових вбивств ("МКУ")", – заявили в ЦГЗ.

Відео: Слідчий комітет РФ

У них нібито вилучили пропагандистські матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з "ідеологом групи з України" про підготовку насильницьких акцій.

Хлопцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти і від двох до шести років відповідно.

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У Слідкомі також заявили, що "за мету прибічники ультраправих поглядів ставили підготовку і вчинення стосовно невизначеного кола осіб протиправних дій із мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі, ставлення до окремої соціальної групи".

"Четверо підозрюваних, яким інкримінується створення екстремістського співтовариства, затримані. Судом на підставі клопотання слідчого трьом із них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, одному – домашній арешт", – повідомили в СК.

Нагадаємо, рівно місяць тому ФСБ затримала ще 16 "екстремістів із МКУ", яких пов'язали з Україною.

Також повідомлялося, що в березні Facebook заблокувала статті російських ЗМІ про затримання в Воронежі нібито прихильників "МКУ", позначивши інформацію як неправдиву.