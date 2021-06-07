ФСБ в Росії затримала "агента українських спецслужб"

У Росії заявили про викриття "агента українських спецслужб", який нібито тривалий час надавав "консультативну допомогу" СБУ.
Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.
У ФСБ уточнили, що викрили нібито громадянина України Семеняку Олексія Петровича.
В історію приплели ще двох нібито співробітників української контррозвідки, які "координували діяльність агента":
- старший оперуповноважений з особливо важливих справ 2-го відділу 1-го управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасимов Габілович;
- заступник начальника 2-го відділу 1-го управління ДКІБ СБУ підполковник Ігор Черняк.
Зазначається, що українець нібито зізнався у скоєному.
"Його перебування на території країни визнано небажаним, він не зможе в'їхати в країну протягом 25 років. Громадянин України покинув Росію 3 червня", – написали в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Харкові затримали агента Росії з секретними даними.
Також повідомлялося, що одеського диверсанта, агента ФСБ РФ затримали за хвилину до організованого ним вибуху.
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