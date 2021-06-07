ФСБ в Росії затримала "агента українських спецслужб"

У Росії заявили, нібито "шпигуна" курирували співробітники української контррозвідки – йому заборонили 25 років відвідувати країну

У Росії заявили про викриття "агента українських спецслужб", який нібито тривалий час надавав "консультативну допомогу" СБУ.

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Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

У ФСБ уточнили, що викрили нібито громадянина України Семеняку Олексія Петровича.

В історію приплели ще двох нібито співробітників української контррозвідки, які "координували діяльність агента":

старший оперуповноважений з особливо важливих справ 2-го відділу 1-го управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасимов Габілович;

заступник начальника 2-го відділу 1-го управління ДКІБ СБУ підполковник Ігор Черняк.

Зазначається, що українець нібито зізнався у скоєному.

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"Його перебування на території країни визнано небажаним, він не зможе в'їхати в країну протягом 25 років. Громадянин України покинув Росію 3 червня", – написали в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше в Харкові затримали агента Росії з секретними даними.

Також повідомлялося, що одеського диверсанта, агента ФСБ РФ затримали за хвилину до організованого ним вибуху.

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