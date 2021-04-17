ФСБ затримала українського консула в Росії

Дипломати не підлягають кримінальному переслідуванню, тому максимум, що РФ може зробити за законом – це депортувати Олександра Сосонюка

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали українського консула Олександра Сосонюк.

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Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на ФСБ.

Як стверджується, Сосонюк був затриманий 16 квітня під час зустрічі з російським громадянином в Санкт-Петербурзі.

У ФСБ звинуватили дипломата в спробі нібито "отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ".

Силовики назвали його дії "явно ворожими" щодо Росії і пригрозили застосувати "заходи відповідно до норм міжнародного права".

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Варто зазначити, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, яку підписали Україна та Росія, консули і посли країн мають дипломатичний імунітет і тому не підлягають арешту або слідству.

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Максимум, що РФ може зробити в даному випадку – оголосити Сосонюка персоною non grata і вимагати його вислати.

В Міністерстві закордонних справ України пообіцяли скоро зробити офіційну заяву стосовно цього.

Нагадаємо, що в березні окупаційна влада Криму засудили до 12 років позбавлення волі пенсіонерку з Бахчисарая Галину Довгопол за "шпигунство на користь України".

Крім того, раніше того самого місяця російський суд Дону визнав політв'язня проукраїнського активіста з Криму Олега Приходько винним у сфальсифікованій справі про тероризм і засудив його до п'яти років позбавлення волі.

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