ФСБ заявила про "українських карателів" часів Другої світової. Мінкульт відповів на пропаганду

Ткаченко розповів про черговий інформаційний вкид країни-агресора

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко. / Фото: Facebook

ФСБ розсекретила якісь дані про розстріли мирних жителів нібито "українськими карателями" під час Другої світової війни. Відразу підключився СК РФ.

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Про це повідомляє міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Начебто група колишніх червоноармійців та цивільних жителів СРСР, що працювали на нацистів, здійснили вбивства людей в Орловській області.

"Але, якщо читати далі агресивного заголовку, який вже звучить як вирок, можна побачити, що вбивали жителів Орловської області – свої ж росіяни. Принаймні, 80% "загону карателів", включно з 3-ма командирами – це жителі Калузької області, Сибіру, Іваново, околиці Брянська. Лише щодо двох сказано, що вони десь з України та ще двоє осіб без вказання походження. Цього було достатньо, щоб переважно російську групу колабораціоністів назвати "українськими карателями". Як там казав їхній лідер? "Кто обзывается, тот так и называется"?", – йдеться в повідомленні.

Міністр припустив, що цей погано склепаний інформаційний вкид з'явився як поспішна відповідь на страшну знахідку українських дослідників під Одесою. На 6 кілометрі Овідіопольської дороги почав активно досліджуватися спецоб'єкт Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР.

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На його території за різними оцінками внаслідок Великого терору в 1937-1939 роках були поховані від 5 до 20 тисяч замучених та розстріляних більшовиками мирних громадян.

"Це злочин, доказом якого є не просто архівні матеріали, а розстрільні ями, заповнені тілами невинних жертв. Українців. Одеситів. Це реальний масовий злочин, вчинений комуністичною тоталітарною системою, спадкоємцем якої є сучасна Росія", – сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що намір України дослідити місце масового поховання і розстрілів очевидно різко суперечить планам "величі" і "хорошого Сталіна".

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"А коли випливають нові факти про масові розстріли, поховання, зрадників, сотні тисяч колаборантів всередині власної держави, в Кремлі терміново розпочинають пошуки ворогів ззовні. Нам до цього не звикати. Навіть в умовах виснажливої оборонної війни, постійного шантажу та нехтування міжнародними нормами з боку країни-агресора, ми будемо знаходити ресурси для того, щоб світ дізнався правду про всі злочини НКВС-КГБ-ФСБ", – додав Ткаченко.

Міністр підсумував, що наповнення інформаційного поля Росії брехнею та маніпулятивною інформацією – цей контент лише для власного глядача, власного використання.

"Це просто спам, щоб звичайний росіянин ніколи не мав навіть шансу подумати, проаналізувати, знайти де правда, де напівправда, а де відверта брехня", – йдеться в повідомленні.

Пропаганда Росії

РФ і її представники на тимчасово окупованих територіях використовують пропаганду як окрему зброю проти України і поширюють фейки про нашу країну. Наприклад, раніше бойовики придумали чергову страшилку про українців. Нібито українські волонтери скинули на окупований Слов'яносербськ листівки у вигляді 100-карбованцевих купюр, які заражені туберкульозом.

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