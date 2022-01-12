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Де базуються російські війська біля кордонів з Україною: оприлюднено карту

Наталія Магдик Наталія Магдик
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12 січня, 19:55
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На карті також вказується вся інформація про види техніки та озброєння, що зберігаються
Російські війська поблизу кордонів України та в ОРДЛО
Російські війська поблизу кордонів України та в ОРДЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Оприлюднено інтерактивну картку, на якій вказано всі дані про накопичення російських підрозділів на кордонах. Карту опублікувало видання "Радіо Донбас.Реалії".

Також на карті зібрано всі місця тренувань та зберігання зброї на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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На вказаних на карті точках скупчення військових можна перейти на публікації про кожен з цих полігонів. Там оприлюднена вся інформація про види техніки та озброєння, що зберігаються.

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Карта оновлюється з появою нових даних.

Передісторія

У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а замість цього з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.

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Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік України.

Росія прикривається військовими навчаннями

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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