Де базуються російські війська біля кордонів з Україною: оприлюднено карту

Оприлюднено інтерактивну картку, на якій вказано всі дані про накопичення російських підрозділів на кордонах. Карту опублікувало видання "Радіо Донбас.Реалії".
Також на карті зібрано всі місця тренувань та зберігання зброї на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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На вказаних на карті точках скупчення військових можна перейти на публікації про кожен з цих полігонів. Там оприлюднена вся інформація про види техніки та озброєння, що зберігаються.
Карта оновлюється з появою нових даних.
Передісторія
У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а замість цього з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.
Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік України.
Росія прикривається військовими навчаннями
- 12 грудня Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками недалеко від українського кордону. У навчаннях беруть участь 10 тисяч військовослужбовців. Керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс зажадав пояснень від Росії. У відповідь на це речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів.
- Крім того, 11 січня видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами.
- 9 січня Росія провела нові навчання в окупованому Криму. Російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.
- У грудні 2021 року військовий флот Росії перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. Там РФ проводила стрільби поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.