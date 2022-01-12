Де базуються російські війська біля кордонів з Україною: оприлюднено карту

На карті також вказується вся інформація про види техніки та озброєння, що зберігаються

Російські війська поблизу кордонів України та в ОРДЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Оприлюднено інтерактивну картку, на якій вказано всі дані про накопичення російських підрозділів на кордонах. Карту опублікувало видання "Радіо Донбас.Реалії".

Також на карті зібрано всі місця тренувань та зберігання зброї на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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На вказаних на карті точках скупчення військових можна перейти на публікації про кожен з цих полігонів. Там оприлюднена вся інформація про види техніки та озброєння, що зберігаються.

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Карта оновлюється з появою нових даних.

Передісторія

У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а замість цього з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.

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Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік України.

Росія прикривається військовими навчаннями