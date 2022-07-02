Героям РФ утилізація –30%. У Росії запустили рекламу із змістом (відео)

Для окупантів, що воюють в Україні, приготували особливу "акцію"

Росія обіцяє знижки на утилізацію своїм "героям". / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії влаштували "диверсію" на патріотичних білбордах. Поряд із рекламою про знижку 30% на утилізацію з'явилися знімки російських військових, яким вона загрожує.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Там визнають, що справді загиблі окупанти залишаться надовго "утилізовані" на війні в Україні, і про багатьох із них Росія навіть не згадає.

"Це разюче, і показово, і символічно, і сумно це все, і в історичному сенсі сумно. Кожен загиблий український воїн надовго залишиться героєм, їхніми іменами називатимуть вулиці, сквери, парки, міста. А на російських чекає утилізація в мобільних крематоріях, жменька попелу у "братських могилах", – йдеться у підписі до відео.

Партизанський рух

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що українське військове керівництво найближчим часом має намір взяти під контроль дії партизанського руху на окупованих територіях.