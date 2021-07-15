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Ватажок терористів "ДНР" Пушилін вступить в партію Путіна

15 липня 2021 23:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Російська провладна партія "Єдина Росія" останнім часом активно залучає до своїх лав жителів ОРДЛО

Денис Пушилін і "Єдина Росія" Путіна / колаж "Сьогодні"

Денис Пушилін і "Єдина Росія" Путіна / колаж "Сьогодні"

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін збирається подати заяву на вступ у російську провладну партію "Єдина Росія".

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Про це він заявив після так званого форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів", передає російське видання "Комерсант".

За словами Пушиліна, вступ у партію глави Кремля відповідає його пріоритетам.

"Завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, те, що вона вважає правильним. Тому це вважаю абсолютно правильним кроком з мого боку", – заявив терорист.

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Як зазначає видання, на "форумі" відкрили майданчик для запису до лав партії "Єдина Росія" всіх бажаючих.

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Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти не забули про "Новоросію", "проєкт" нібито просто призупинили на деякий час.

Ми також писали, що кремлівський пропагандист, політконсультант і телеведучий, одесит Анатолій Вассерман, проти якого в Україні порушено кримінальну справу за сепаратизм, став членом партії "Справедлива Росія – За правду" і планує балотуватися в Держдуму.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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