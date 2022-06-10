Головний рабин Москви покинув РФ і поїхав збирати гроші для України

Пінхас Гольдшмідт із дружиною вирушили до Угорщини, після чого відвідали Ізраїль

Пінхас Гольдшмідт рабин Москви / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію через тиск влади. Про це у своєму Twitter розповіла журналістка та невістка рабина Авіталь Чижик-Гольдшмідт.

"Нарешті можу поділитися, що мої родичі, головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт і ребецин Дара Гольдшмідт, зазнали тиску з боку влади, щоб публічно підтримати "спецоперацію" в Україні", – написала журналістка.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, має бути запущений під pressure з authorities до publicly support the 'special operation' in Ukraine and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ - Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022

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Чижик-Гольдшмідт розповіла, що Пінхас Гольдшмідт із дружиною покинули країну на початку травня. Подружжя спочатку відвідало Угорщину, де зібрали кошти на допомогу біженцям з України, а потім попрямували до Єрусалиму до госпіталізованого батька.

Незабаром у Московській хоральній синагозі розповіли, чому Гольдшмідт покинув Росію.

"У нього спочатку онук народився, а потім батько у лікарні опинився, тож він тимчасово поїхав", – розповів представник синагоги.

Наразі на посаді головного рабина перебуває Давид Юшуваєв.

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Відносини з Ізраїлем

У міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю змінили рішення щодо українських біженців За словами глави ізраїльського МЗС Аелета Шакеда, громадянам України дозволять працювати в країні.

Політичні та військові чиновники в Ізраїлі дедалі більше схиляються до посилення військової та громадянської допомоги Україні, оскільки дедалі більше доказів російських звірств проти мирного населення України робить хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні менш стійким.

Раніше "Сьогодні" повідомляв, як посол Ізраїлю закликав вийти із зони комфорту та продати Україні "Залізний купол". Ми вже пояснили причину, через яку Ізраїль не дав Україні Залізний купол минулого разу.