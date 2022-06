Головний рабин Москви покинув РФ і поїхав збирати гроші для України

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію через тиск влади. Про це у своєму Twitter розповіла журналістка та невістка рабина Авіталь Чижик-Гольдшмідт.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, має бути запущений під pressure з authorities до publicly support the 'special operation' in Ukraine and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ