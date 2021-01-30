Главу штабу Навального силовики змусили закликати росіян не виходити на акцію (відео)

Молодий чоловік відкрито побоюється за своє життя та здоров'я

Співробітники МВС РФ змусили главу штабу Олексія Навального в Нижньому Новгороді Романа Трегубова записати відеозвернення до росіян із закликом не виходити завтра на акцію протесту на підтримку заарештованого опозиційного політика Олексія Навального.

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Про це повідомив у Facebook адвокат глави штабу Олександр Караваєв.

Роман Трегубов відмовився від координаторських повноважень і закликав росіян не виходити на акцію 31 січня під загрозою кримінальних справ, підкреслює адвокат.

Олександр Караваєв розповів, як він прийшов до свого підзахисного після публікації звернення Трегубова в Telegram-каналах силовиків.

Роман повідомив, що до нього у спецприймальник приходили два співробітники Головного управління із протидії екстремізму МВС РФ (Центру "Е").

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Один із них назвався співробітником ФСБ, а другий сказав, що він із пресслужби регіонального МВС.

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"Я прошу не вірити їм, оскільки наразі я боюся за своє життя та здоров'я, загроза яким надходить від правоохоронних органів", – наводить Караєв слова із заяви свого підзахисного.

Романа Трегубова переводять із спецприймальника в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) імовірно у справі про порушення санітарно-епідеміологічних правил у штабі (ст. 236 КК). У самому офісі провели обшук і вилучили всю техніку.

Як повідомив адвокат, це не перший обшук у справі про порушення санітарно-епідеміологічних правил, який провели сьогодні в Нижньому Новгороді.

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Нагадаємо, 23 січня всією Росією прокотилися акції протесту на підтримку арештованого політика Олексія Навального.

Число затриманих склало вже 3 711 осіб.

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