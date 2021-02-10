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Керівника штабів Навального оголосили в міжнародний розшук

10 лютого, 08:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Леоніда Волкова звинувачують у залученні неповнолітніх до протестів

Керівника мережі штабів російського опозиціонера Олексія Навального і соратника засудженого політика Леоніда Волкова оголошено в міжнародний розшук.

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Як повідомляє Інтерфакс, відповідну постанову прийняв 10 лютого Басманний суд Москви.

Клопотання подав Слідчий комітет РФ, в якому просить для Волкова запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці з моменту його затримання на території РФ або екстрадиції.

Після мітингів на підтримку Навального, заарештованого після його повернення в Росію, щодо Волкова завели кримінальну справу за статтею про "залучення неповнолітніх до скоєння дій, які становлять небезпеку для життя неповнолітніх", за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Причиною стали публікації в YouTube, Facebook, Twitter і Instagram із закликами брати участь в акціях, які влада заборонила проводити.

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Леонід Волков. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Леонід Волков. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Наприкінці січня Волкова оголосили в розшук у Росії. Нині він перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що раніше Леонід Волков відмовився проводити нові акції протесту на підтримку Навального – демонстрації поновляться не раніше весни. Але невдовзі він закликав всіх прихильників опозиціонера вийти 14 лютого у двори із ввімкненими на телефонах ліхтариками.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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Росія міжнародний розшук Олексій Навальний Леонід Волков
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