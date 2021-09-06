"Гомофобний рупор Кремля". Нетерпима до геїв Скабєєва мала інтимні стосунки з дівчиною – блогер

Головна пропагандистка російського ТБ зрадила саму себе, вважає Антон Суворкін

Ольга Скабєєва в 2002 році була у відносинах з дівчиною. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до людей нетрадиційної орієнтації, перебувала в інтимних стосунках з дівчиною. Про це заявив популярний блогер Anton S (Антон Суворкін) у своєму YouTube-каналі.

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За словами блогера, до нього звернулася одна з підписниць та розповіла, що Ольга "зливний бачок" Скабєєва перебувала в інтимних стосунках зі своєю подругою.

Більше ніж подруга

"Вона відкрито заявляє про свою гомофобність, забуваючи те, ким вона була у 2002 році", – цитує Anton S підписницю.

Блогер зазначив, що у 2002 році Скабєєва приїхала до Москви з Волзька чи Волгограда.

"Я не пам'ятаю точно, звідки Скабєєва, з цієї ось діри, Волзьск", – сказав він.

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Блогер також опублікував фото Скабєєвої з подругою з міста Волзька, зроблене в серпні 2002 року, коли дівчата поступали до факультету журналістики. Підписчиця стверджує, що дівчина на фото була для Скабеевой більше ніж просто подругою.

"Це правда, так як я сама проводила з ними час", – стверджує підписчиця блогера.

Зрадила свою натуру

Як зазначив Anton S, на фото 20-річної давності Скабєєва з подругою зображені, як типові лесбіянки.

"Якщо ви зайдете в будь-який лесбійський, ЛГБТ-спрямований клуб, ви завжди знайдете там такі парочки. Дві дівчинки-лесбіянки, одна з яких зараз є головним пропагандистом російського телебачення, рупором Кремля, гомофобним рупором Кремля, в 2002 році складалася у відносинах з іншим дівчиськом", – підкреслив блогер.

Ольга Скабєєва з подругою приїхали з Волзька в Москву у 2002 році. Фото: t.me/s/antonspletni

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Він також додав, що у нього виникло питання: в який момент Скабєєва продала душу дияволу і зрадила саму себе, свою власну сутність і натуру.

"Це ж гроші? Невже Ольга Скабєєва настільки патріот нової Росії, нової політики, яку просуває Кремль, що вона згодна на все? Гнобити геїв, принижувати в телеефірі британського стрибуна – відкритого гея ... це говорить Ольга Скабєєва, сама сперебувала у відносинах з дівчинкою. Гидота неприкрита і лицемірство", – підсумував Суворкін.