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Держдума РФ хоче скасувати незалежність ще трьох країн

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 16:46
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Раніше до Державної думи Росії було внесено законопроєкт про скасування визнання незалежності Литви
Депутат Держдуми Євген Федоров запропонував відкликати визнання незалежності ще трьох країн. Фото: колаж "Сьогодні"
Депутат Держдуми Євген Федоров запропонував відкликати визнання незалежності ще трьох країн. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії депутат Держдуми Євген Федоров запропонував відкликати визнання незалежності ще трьох країн – України, Естонії та Латвії. За його словами, Україна нібито "незаконно виходила з СРСР". А також Литва несе небезпеку для Російської Федерації.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Це ми тільки почали з Литви. І зрозуміло чому – Литва більш небезпечна для Російської Федерації у плані ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю та у протистоянні з НАТО та США. А після того, як буде відпрацьовано механізм, відпрацьовуватимемо його і на інших територіях НАТО. І не лише НАТО. Ось Україна, наприклад, також незаконно виходила з СРСР", – сказав Федоров.

У Держдумі РФ хочуть скасувати визнання незалежності країни-союзниці України

До Державної думи Росії внесено законопроєкт про скасування визнання незалежності Литви. Автором документа виступив член політради правлячої партії "Єдина Росія", депутат Євген Федоров.

Законопроєктом пропонується "постанову Державної Ради СРСР від 6 вересня 1991 року № ДС-1 "Про визнання незалежності Литовської Республіки" скасувати".

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Таке рішення Федоров пояснює тим, що визнання Литви незалежною державою суперечило конституції СРСР.

"Зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 конституції Росії "Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території", постанова Державної Ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню", – пише депутат.

Зазначимо, що Євген Федоров є координатором профашистської організації "Національно-визвольний рух" (НВД). Депутат відомий гучними заявами на адресу Заходу – про те, що РФ після розвалу СРСР стала американською колонією, що співак Віктор Цой був агентом спецслужб США та іншими.

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Депутат Держдуми РФ Євген Федоров

Раніше ми розповідали, що сейм Литви 10 травня проголосував за визнання Росії терористичною державою. Литовський парламент одноголосно підтримав відповідну резолюцію – 128 голосів "за".

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