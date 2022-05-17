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В Росії хочуть заборонити обмін захисників "Азовсталі"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 14:25
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Вассерман нахабно обізвав захисників маріупольського заводу "нацистськими злочинцями"
Володимир Путін (ліворуч) та бійці "Азова" (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (ліворуч) та бійці "Азова" (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Держдума РФ хоче заборонити видачу полонених із числа українських захисників батальйону "Азов". Пропозицію вніс член комітету з освіти Анатолій Вассерман, який назвав Україну "терористичним угрупованням".

Про це повідомила пресслужба російського парламенту у Telegram.

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"Зрозуміло, що обмін хоч одного з цих злочинців буде оголошений колективним Заходом перемогою України, вважаю за необхідне прийняти постанову або навіть закон, який забороняє обмін будь-кого з нацистських злочинців. Від тих, хто безпосередньо брав участь у вбивствах мирних жителів, до тих, хто просто прикрасив себе фашистськими татуюваннями", – нахабно заявив Вассерман.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін подякував Вассерманові за таку пропозицію та дав завдання комітету з оборони підготувати протокольне доручення про заборону обміну азовців.

"Ви правильно вносите пропозицію. Нацистські злочинці не повинні підлягати обміну. Це військові злочинці, ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", – заявив спікер.

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Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані.

Віцепрем'єрка-міністерка Ірина Верещук розповіла, що захисників Маріуполя обміняють на російських військовополонених.

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Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
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