Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці 💸 Дефолт Росії ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Готується до зустрічі із Зеленським? Путін підтвердив участь у саміті G20

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 19:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цьогорічний захід прийматиме Індонезія
Путін готується взяти участь у саміті G20, куди запросили Зеленського.
Путін готується взяти участь у саміті G20, куди запросили Зеленського. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив свою участь у саміті G20. На цьому заході запросили виступити президента України Володимира Зеленського. Саміт заплановано на 15-16 листопада.

Про це повідомляє низка росЗМІ.

Реклама

"Путін прийняв запрошення свого індонезійського колеги Джоко Відодо на саміт "Групи двадцяти", який пройде на острові Балі 15-16 листопада", – пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву Кремля.

Також повідомляється, що Індонезія, яка цього року прийматиме зустріч, сподівається на очний формат заходу.

США не хочуть бачити Росію на саміті G20

Через місяць після широкомасштабного вторгнення армії Росії до України президент США Джозеф Байден висловився за виключення Росії із G20. Також він запропонував надати Україні можливість участі у зустрічах "двадцятки". Оскільки найближчий саміт планувався за півроку, питання так і повисло в повітрі. А тим часом господар майбутнього саміту – президент Індонезії Джоко Відодо вирішив стати миротворцем і покликав на саміт як Володимира Зеленського як гостя, так і бажаючого знищити Україну Путіна.

Реклама

Незабаром своє небажання перебувати в одному приміщенні з Путіним висловили представники Білого дому висловили ще раз.

Як повідомив американський телеканал CNN, Білий дім приватно повідомив Індонезії, що Росія не повинна бути допущена до участі в саміті G20 цього року. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що хоч до саміту ще шість місяців, але позиція лідера США зрозуміла.

"Президент публічно висловив свою незгоду за участю Путіна в G20. Ми висловили свою думку, що ми не думаємо, що вони повинні бути частиною публічного заходу або в приватному порядку. Багато може статися за цей час, але ми, звичайно ж, поки що не бачимо". ознак того, що Росія планує конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах", – відповіла Псакі на відповідне запитання журналістів.

Присутність же Володимира Зеленського на саміті як гостя Білий дім вітає. Хоча, за словами Псакі, ще зарано говорити про те, як це виглядатиме.

Реклама

Зазначимо, що у саміті G20 візьмуть участь лідери Аргентини, Австралії, Бразилії, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Канади, Китаю, Великобританії, Мексики, США, Туреччини, Франції, Південної Кореї, ПАР, Японії, Саудівської Аравії та ЄС.

Раніше ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн хоче побачити президента РФ Володимира Путіна на саміті G20.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен впевнений, що суверенна Україна переживе президента РФ Володимира Путіна і він уже програв війну

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 червня
1
Особовий склад 35000
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3687
ББМ
4
Артилерія 771
Артилерія
5
Засоби ППО 101
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2575
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

Історія героя
Нескорені
Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20746.16

Bitcoin Cash (BCH)

112.03

Binance Coin (BNB)

233.97

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

16.63

Litecoin (LTC)

55.71

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти