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Говорять про одне, роблять інше – в Кремлі відреагували на санкції США через "Північний потік – 2"

22 травня, 01:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як сказав Пєсков, в РФ хочуть розібратися в діях США перед зустріччю Путіна і Байдена

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Росія відреагувала на санкції, які Сполучені Штати вели стосовно російських судів і компаній в зв'язку з будівництвом "Північного потоку – 2".

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Як сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Кремлі хочуть розібратися в діях США перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, передає "Інтерфакс".

"Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть про одне, роблять інше", – відповів Пєсков, коментуючи нові санкції США.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США з проханням перешкодити Росії запустити "Північний потік – 2" шляхом санкцій. Відповідну заяву підтримали 292 народних депутата.

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Як ми писали раніше, Держдепартамент США направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливим для національних інтересів США".

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Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.

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