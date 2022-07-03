Губернатор Бєлгородської області шокував городян своїми відповідями про "гучні звуки" (відео)

За словами чиновника, ситуація залишається складною

В'ячеслав Гладков вийшов до бєлгородців на розмову. Фото: колаж "Сьогодні"

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вийшов до місцевих жителів, щоб нібито заспокоїти їх після нічних вибухів. Але щось пішло не так, і чиновник так і не зміг підібрати потрібні слова про те, що відбувається.

Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський.

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На записі можна побачити, що жителі Бєлгорода питають свого губернатора, як їм тепер спокійно спати. На що той у відповідь заявив, що ситуація залишається складною, але влада робить все, що може. До того ж він жодного слова не сказав про Україну.

"Сказати те, що це (вибухи – Ред.) більше ніколи не повториться – я не можу", – заявив Гладков.

Вибухи у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

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Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

До речі, це місто країни-агресора розташоване за 60 км від українського кордону.

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Пізніше з'ясувалося, що у Бєлгороді прилетіла російська ракета. Так, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК "Панцир С1". Таким чином, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Ми також повідомляли, що жителі Бєлгорода шоковані нічними вибухами. Хтось вже думає, що робити у разі бомбардування, а хтось взагалі запропонував піти у відставку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Перші подробиці нічних вибухів у Бєлгороді від телеведучого Олексія Бурлакова: чергова провокація російської пропаганди, жителі Бєлгорода шоковані, підозрілі висновки губернатора області – деталі у відео.