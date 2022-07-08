Губернатор Брянська злякав мешканців групою безпілотників ЗСУ, яких більше ніхто не бачив

Жителі області почали сумніватися в адекватності чиновника

З наближенням ночі Олександр Богомаз починає лякати дітей ЗСУ / Колаж "Сьогодні"

Вечір приніс нові "хлопки" у Брянську область країни-терориста Росії . Місцевий губернатор помітив у небі українські безпілотники.

Про це губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Сьогодні в повітряний простір нашого регіону двічі зайшли українські безпілотники. Вдень безпілотник обстріляв прикордонну смугу селища Чорноземний та АЗС у селі Нові Юрковичі Климівського району. Жертв та постраждалих немає, цивільні об'єкти не постраждали. На АЗС є пошкодження покрівлі. Оперативні служби проводять усі необхідні заходи. В межах 15 годин у Карачівському районі засобами ППО Збройних сил РФ, за попередньою інформацією, було збито безпілотний літальний апарат. На місці працюють військові та представники спецслужб. Постраждалих та руйнувань немає", – відрапортував Богомаз.

Щоправда, як докази прильоту українських безпілотників, показав кілька уламків невідомого походження. Нічого суттєвого, щоб нагадувало літальний апарат, губернатор не надав.

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Реакція

Мешканці області взагалі нічого не помітили та почали висловлювати сумнів в українському сліді та адекватності начальника.

"Може місцеві дітлахи з коптером грала ... Уявляю прикол – запускаєш іграшку і тут її і вражають з ППО і для епічності ще б не завадило, щоб квадрат накрили "Градом", – так прокоментував у телеграмі "страшне" повідомлення губернатора Олександр Сичов.

"На пряму від кордону до Карачова 120 км. Гранична дальність полота. А йому ще треба повернутися. Сенс? Нічого не розумію", – почали росіяни сумніватися у запропонованій губернатором версії.

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Обстановка