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"Хатина" диктатора. У Путіна на Ладозі знайшли новий розкішний особняк

Павло Заяць Павло Заяць
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24 червня, 11:55
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Будівля оздоблена напівдорогоцінним камінням та мармуром. У ньому є басейни, штучний водоспад та власна пивоварня
У Путіна виявили нову розкішну резиденцію
У Путіна виявили нову розкішну резиденцію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії журналісти виявили розкішну резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Карелії біля Ладозького озера.

У розслідуванні журналісти OCCRP та "Медузи" проаналізували електронні листи будівельних компаній, які займалися облаштуванням території навколо дачі Путіна – так званої "Хатини рибалки". Серед іншого у листах були макети, креслення, дизайн-проекти та інші матеріали, що свідчать про розкіш комплексу.

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Крім "хатини", в комплексі є будівля, яка за документами вважається "коморою".

"Двоповерхова футуристична будівля з хвилеподібним дахом, просторими приміщеннями і масштабною столовою зоною на відкритому повітрі схоже швидше на будинок прийомів. Велика вітальня відкритого планування займає понад 200 квадратних метрів. Скляна перегородка відокремлює її від кухні, обладнаної мангалом, казаном, тандиром, тепаном і коптильнею, як у дорогому ресторані", – пишуть журналісти.

У "Хатині рибалки" є власна пивоварня. На австрійському устаткуванні вартістю 345 тис. євро тут можна виготовляти 47 літрів пива на день. А на другому поверсі розташована чайна кімната з видом на Ладозьке озеро.

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"Поряд із будівлею два невеликі басейни. Від будинку доріжка веде до природного водоспаду, що впадає в затоку, де облаштована відокремлена альтанка. Раніше водоспад був туристичною пам'яткою, але зараз відвідувачам туди шлях закритий", – дізналися журналісти.

Вартість об'єкта оцінити складно, однак у розпорядженні журналістів є кошторис на загальнобудівельні роботи з червня 2015 року на суму 187 млн рублів (до 3,5 млн доларів). Сюди не входять меблі, оздоблення, освітлення та вартість архітектурного та дизайн-проекту.

Більшу частину прилеглих до "Хатини рибалки" земель займають сільськогосподарські угіддя. Наприклад, там розташоване форелеве господарство. На території ділянки є ферма з розведення великої рогатої худоби, де вирощують бугаїв заради мармурової яловичини.

У 2021 році на території звели двоповерхову професійну кухню площею 600 квадратних метрів.

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Незважаючи на скромну назву "Садовий дім", проект розкішний: серед матеріалів обробки натуральне напівдорогоцінне каміння лазурит і лабрадорит. Велика ділянка підлоги покрита мармуром Fior di Bosco приблизною вартістю 110 тисяч доларів.

Згідно з документами, сантехніка для облаштування кожної ванної (всього в будинку їх шість) коштуватиме дорожче за 3 млн рублів (56 тис. доларів). Так, один змішувач для біде коштуватиме 700 тис. рублів (13 тис. доларів), а ручка для регулювання температури в душі – 300 тис. рублів (5,6 тис. доларів).

На першому поверсі гостьового будинку шість спалень, кожна з власним санвузлом та вбиральнею. У центрі будівлі за проектом розташований басейн із декоративним водоспадом, який падає з висоти верхнього поверху.

Три архітектори, з якими говорили журналісти, назвали внутрішнє оздоблення "преміальним" та "елітним".

"Такий проєкт можна побудувати лише з необмеженим бюджетом", – сказав один із них.

"Весь будинок покритий напівдорогоцінним камінням, раковина цілком зроблена з лабрадориту. Як на мене, це з розряду золотого унітазу", – вважає інший.

У Росії знайшли "найтаємнішу" дачу Путіна

Раніше активісти опублікували розслідування про "найтаємнішу" дачу Путіна – резиденцію "Довгі Бороди", що знаходиться на озері Валдай у Новгородській області.

Дача російського лідера займає ділянку 150 гектарів. Серед будівель на території є чотириповерховий особняк площею 3,5 тис. кв. м, китайський павільйон, російська ізба, лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, дитячий майданчик з гірками, віп-ресторан з кінозалом, більярдною та міні-казино, окремий пивний ресторан, а також власна церква.

Крім того, російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео про палац Володимира Путіна на березі Чорного моря під Геленджиком, масштаби та деякі дивовижні споруди якого вражають.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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