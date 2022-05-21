"Хлопки" підбираються до Кремля! У Підмосков'ї спалахнув стратегічний об'єкт

Інформації про постраждалих не надходило

У Росії знов пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії чути нові "хлопки". 21 травня у Підмосков'ї горів знаменитий ЦАГІ. Це найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики.

Про це пишуть росЗМІ.

Реклама

Що відомо?

Загоряння сталося на території дослідницького центру на площі 30 кв. м.

Пізніше повідомили, що спалах загасили, а горіння трансформаторної підстанції ліквідовано.

Інформації про постраждалих не надходило.

Реклама

У Росії підпалили підводний човен прямо на заводі Міноборони

У РФ 17 травня сталося загоряння на атомному підводному човні К-3 "Ленінський комсомол". Це трапилось під час робіт на Кронштадському морському заводі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Кронштадському морському заводі під час вогневих робіт сталося задимлення на К-3. За словами представника підприємства, вогонь ліквідували, оскільки поряд цілодобово чергують працівники МНС.

Він додав, що постраждалих внаслідок НП немає і збитків не завдано.

Реклама

Зазначимо, що АПЛ К-3 "Ленінський комсомол – це перший радянський атомний підводний човен. Кронштадтський морський завод виконує його ремонт з кінця 2021 року з метою музеєфікації.

Раніше ми писали: