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Бавовняна карма. У Брянській області горить синім полум'ям військова частина (відео)

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11 червня, 10:59
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Там, ймовірно, знаходиться техніка, яку кидали на війну в Україну
В Росії загорілася військова частина з технікою окупантів.
В Росії загорілася військова частина з технікою окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Клинцях у Брянській області Російської Федерації спалахнула масштабна пожежа на території військової частини. Вона розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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У місцевій військовій частині чули один сильний вибух і три менш гучні. Говорять, що постраждала військова техніка, яка використовувалася в Україні.

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Місто, де були вибухи, неподалік кордону з Чернігівською областю

У коментарях місцеві жителі пишуть, що вибухи було чутно близько 6-ї ранку. Також росіян закликають "звикати до нової реальності".

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Також жителі країни-агресора звинувачують у пожежі Україну, стверджуючи, що "ЗСУ не луплять абияк", а з точністю вражають потрібні цілі. Крім того, росіяни визнають, що бояться ленд-лізу, а також висміюють Кремль, який приховує справжні причини "бавовни" у Росії: "Зараз знову скажуть, що хтось курив у недозволеному місці".

Російська військова техніка горить на ходу

У Ростовській області Росії 10 червня на трасі спалахнув бронетранспортер із боєкомплектом. Після пожежі у російській техніці здетонували боєприпаси.

Очевидець інциденту розповів, що ДТП сталося біля селища Козачі Табори. Місце події перекрили російські поліцейські. Після пожежі він чув звуки вибухів – детонував боєкомплект.

Через ДТП на трасі утворився затор. Водіїв не пропускали до місця аварії.

Раніше ми писали, що у Росії палала будівля Рогвардії, після того, як туди приходив чоловік із каністрою.

Крім того, в Удмуртії (Росія) в ніч на 22 травня сталася пожежа у військкоматі, на місці події знайшли уламки від "коктейлю Молотова". У РФ такі випадки почастішали через мобілізацію.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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