Бавовняна карма. У Брянській області горить синім полум'ям військова частина (відео)

Там, ймовірно, знаходиться техніка, яку кидали на війну в Україну

В Росії загорілася військова частина з технікою окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Клинцях у Брянській області Російської Федерації спалахнула масштабна пожежа на території військової частини. Вона розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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У місцевій військовій частині чули один сильний вибух і три менш гучні. Говорять, що постраждала військова техніка, яка використовувалася в Україні.

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Місто, де були вибухи, неподалік кордону з Чернігівською областю

У коментарях місцеві жителі пишуть, що вибухи було чутно близько 6-ї ранку. Також росіян закликають "звикати до нової реальності".

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Також жителі країни-агресора звинувачують у пожежі Україну, стверджуючи, що "ЗСУ не луплять абияк", а з точністю вражають потрібні цілі. Крім того, росіяни визнають, що бояться ленд-лізу, а також висміюють Кремль, який приховує справжні причини "бавовни" у Росії: "Зараз знову скажуть, що хтось курив у недозволеному місці".

Російська військова техніка горить на ходу

У Ростовській області Росії 10 червня на трасі спалахнув бронетранспортер із боєкомплектом. Після пожежі у російській техніці здетонували боєприпаси.

Очевидець інциденту розповів, що ДТП сталося біля селища Козачі Табори. Місце події перекрили російські поліцейські. Після пожежі він чув звуки вибухів – детонував боєкомплект.

Через ДТП на трасі утворився затор. Водіїв не пропускали до місця аварії.

Раніше ми писали, що у Росії палала будівля Рогвардії, після того, як туди приходив чоловік із каністрою.

Крім того, в Удмуртії (Росія) в ніч на 22 травня сталася пожежа у військкоматі, на місці події знайшли уламки від "коктейлю Молотова". У РФ такі випадки почастішали через мобілізацію.