Ходорковський: Із Україною воює не моя Росія

Російський опозиціонер запевнив, що прибічники війни в Україні є ворогами для нього

Михайло Ходорковський засудив росіян, які підтримують війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні розколола Росію на два непримиренні табори.

Про це розповів російський опозиціонер Михайло Ходорковський телеведучому телеканалу "Україна 24" Євгенію Кисельову в ефірі проекту FREEDOM.

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"Для Росії, для мене особисто, це війна громадянська. Для України вона вітчизняна, а для росіян вона громадянська", – підкреслив Ходорковський.

Розкол, за словами російського опозиціонера й бізнесмена, відбувається навіть у сім’ях і серед друзів, як під час будь-якої громадянської війни.

"От моя Росія – вона не та Росія, яка зараз воює з Україною, а та, яка воює з Україною. Вона не моя, вони для мене такі ж вороги", – заявив російський опозиціонер.

Арестович спрогнозував, коли завершиться наступ РФ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагатиметься наступати на окремі території України до Нового року.

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"За два, максимум три тижні активна фаза згасне. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в перемовини... Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступити. Це буде як операція на сході, а то ще й менше за масштабом", – сказав Арестович.

Якщо наступ улітку провалиться, то РФ спробує ще накопичити сили і в жовтні вдасться до нового наступу.