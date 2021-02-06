Хотіли "***рить кийками": в Telegram викладали дані суддів і учасників протесту в Росії

Мессенджер заблокував кілька каналів за порушення правил про конфіденційність особистої інформації

Модератори месенджера Telegram заблокували кілька каналів з особистими даними учасників протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що пройшли в Росії.

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Про це 5 лютого повідомив в своєму каналі засновник і власник компанії Павло Дуров.

Він зазначив, що в таких каналах у відкритий доступ викладали телефонні номери і адреси протестувальників.

Тим часом, в інших каналах публікували дані, зокрема домашні адреси та номери телефонів, суддів, прокурорів, правоохоронців, які займалися переслідуванням демонстрантів, а також кремлівських пропагандистів.

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"У коментарях до записів головного подібного каналу – "Карателі Тут" – закликали "мочити", "згодовувати собакам", "валити", "різати на шмаття", а також "***рити кийками", – зазначає Дуров.

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Він нагадав, що публічні заклики до насильства порушують правила використання Telegram.

Крім того, з цієї причини Apple заблокувала екстрене оновлення месенджера для гаджетів на базі iOS. Тому "проблемні канали з особистими даними" були заблоковані.

На цьому тлі Павло Дуров попросив не поширювати в Telegram заклики до насильства і особисті даних інших людей.

Нагадаємо, що через арешт Олексія Навального в Росії пройшли вже три акції протесту: 23 січня, 31 січня і 3 лютого, на останній з них були затримані близько 1,5 тисяч осіб.

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Крім того, ми писали, як знущалися над затриманими демонстрантами в поліцейських ділянках.

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