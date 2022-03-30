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Гірше за ідіотію! Невзоров розповів, чим "отруїли" Путіна

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30 березня, 23:48
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За словами публіциста, президент РФ "перебуває у владі абсолютно шизофренічних ідей", які пересилили в ньому адекватність
Олександр Невзоров висловився про Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Невзоров висловився про Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський телеведучий та публіцист Олександр Невзоров заявив, що президент РФ Володимир Путін зазнав "страшного опромінення" і він "одержимий абсолютно абсурдними ідеями".

Про це Невзоров розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Гордон заявив, що Невзоров добре знав російського президента і тому репрезентує його психотип. Потім він запитав, чому Путін вирішив розв'язати війну проти України.

Публіцист вважає, що президент РФ "перебуває у владі абсолютно шизофренічних ідей", які пересилили в ньому адекватність.

"Маючи, ймовірно, інтактний, тобто неушкоджений в електрохімічному сенсі мозок із нормальною реакторикою, він перебуває у владі абсолютно шизофренічних ідей. Тому що ідея всесвітнього панування, "русского мира", панування російської культури або нації, перемоги за допомогою зброї – це настільки ж маячні ідеї, як і ідея, наприклад, поїдання мозку свого батька або ідея натирання фаршем з альбіноса. Не кусаючи міністра оборони Сергія Шойгу за ніс і не гризучи стіл, він усе ж одержимий абсолютно абсурдними ідеями, які пересилили в ньому ту адекватність, яка спочатку була в ньому як у цивілізованій людині", – сказав Невзоров.

Він додав, що Путін абсолютно не критично сприймає ідеї, пов'язані з "русским миром".

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"Він некритично сприйняв маячні, ірраціональні ідеї так званих філософів, того ж Миколи Бердяєва, Івана Ільїна, маси цих вошивих, дрімучих старців, які пояснюють, що порятунок тільки у свинстві, протидії прогресу, лаптях, вошах, бруді, смітнику, що саме це дає духовну велич. Майже всі ірраціональні ідеї, сприйняті серйозно, призводять до Харкова, Маріуполя, Освенцима та Нюрнберзького процесу. І таких ідіотів ми бачили за історію людства дуже багато. Бо навіть азійські полководці Тимур, Чингісхан і всі інші хворі завойовники керувалися ідеологією, ідеями отруєними і патологічними", – зазначив публіцист.

За словами Невзорова, він не знає, коли сталося "отруєння" Путіна абсурдними ідеями щодо України. Водночас він зазначив, що мотиви нападу президента РФ виглядають неправдоподібними.

"Невідомо, в який момент сталося отруєння слабкого мозку Володимира Володимировича цими патологічними, ірраціональними прийомами та ідеями, які змусили його вигадати, бл...дь, вигадасти нацистів в Україні... Хоч би [вигадав] щось правдоподібніше – наприклад, що ви наполовину марсіани і вас захопила давно планета Марс чи ви там усі наркомани, і тому вас треба бомбити..." – наголосив публіцист.

Невзоров додав: хоча Путіним "володіють токсичні, маячні, шизофренічні ідеї", твердження, що він божевільний – під великим питанням. Дмитро Гордон також запитав у публіциста, чи можна в цьому випадку президента Росії називати ідіотом, на що той відповів:

"Ні, це не дає побутової ідіотії. Людина знаходить вихід із кімнати, правильно поводиться із сільничкою, може зловити олівець, проводить засідання Ради безпеки... Але головні, глобальні, магістральні дії в його житті, як правило, ідіотичні та злочинні", – підсумував публіцист.

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