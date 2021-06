Вистачило десять секунд. У Москві затримали чоловіка з плакатом "Прокиньтеся, у нас знову цар" (фото)

У Москві активіст Руслан Осипов вийшов на Красну площу на одиночний пікет. Він тримав плакат "Wake up we have a tsar again" ("Прокиньтеся, у нас знову цар").

Про затримання повідомила дружина затриманого, передає "ОВД-Инфо".

Осипов простояв з плакатом близько десяти секунд – поки до нього не підійшли поліцейські. Чоловіка відразу затримали і доставили у відділ поліції.

До нього приїхав адвокат Сергій Тельнов – через півтори години після затримання Осипова відпустили.

На нього склали адміністративний протокол про участь у неузгодженій публічній акції (частина 5 статті 20.2 КоАП РФ).

Нагадаємо, що на Красній площі розміщується мавзолей, в якому лежить прах Володимира Леніна. Очевидно, до нього Осипов звертався з плакатом.

