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Вистачило десять секунд. У Москві затримали чоловіка з плакатом "Прокиньтеся, у нас знову цар" (фото)

6 червня, 18:21

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Чоловік прийшов на Красну площу до мавзолею Леніна і плакатом закликав його прокинутися – пікетувальника відразу затримали російські правоохоронці

У Москві активіст Руслан Осипов вийшов на Красну площу на одиночний пікет. Він тримав плакат "Wake up we have a tsar again" ("Прокиньтеся, у нас знову цар").

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Про затримання повідомила дружина затриманого, передає "ОВД-Инфо".

Осипов простояв з плакатом близько десяти секунд – поки до нього не підійшли поліцейські. Чоловіка відразу затримали і доставили у відділ поліції.

До нього приїхав адвокат Сергій Тельнов – через півтори години після затримання Осипова відпустили.

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На нього склали адміністративний протокол про участь у неузгодженій публічній акції (частина 5 статті 20.2 КоАП РФ).

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Нагадаємо, що на Красній площі розміщується мавзолей, в якому лежить прах Володимира Леніна. Очевидно, до нього Осипов звертався з плакатом.

Раніше ми повідомляли, що біля посольства РФ в Києві активісти з нагоди річниці початку боїв ЗСУ за Донецький аеропорт провели акцію, під час якої спалили картонний макет московського Кремля.

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