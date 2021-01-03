Русский
$ 28,4
34,85
  1. Світові новини
  2. Росія

І своїм набрид: у Росії газета не радить дивитися пропагандиста Соловйова

3 січня, 11:57

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Як вважає головний редактор російського видання, його слова не випадковість

Політична газета "Березовский рабочий" яку видають у Свердловській області Росії, порадила читачам дивитися "поменше Соловйова".

Реклама

Про це заявив головний редактор видання Сергій Стуков, повідомляє портал Znak.com.

У номері від 29 грудня говорилося, що "постачальник не надав програму телеканалу "Росія 1".

Відповідно, у колонці, де мала бути програма головного російського пропагандистського телевізійного каналу, було надруковано попередження: "Що ж, може, це на краще. Поменше Соловйова – здоровіше сон!"

Як розповів Стуков, це не випадковість.

В тренді
Активно атакує: в п'яти штатах США виявили випадки зараження "британським" штамом COVID-19
Реклама

"Текст придумав я о 2-й годині ночі, коли друкарня грозилася не надрукувати газету, якщо я негайно її не здам. Телепрограми прислали все, крім "Росії 1". У мене водій забирає газету о 4-й ранку і розвозить по точках. Зазвичай ми здаємо газету до друку о 19-20-й годині", – повідомив Стуков.

Раніше пропагандист Володимир Соловйовзапропонував російським олігархам викупити українське місто Одеса.

Нагадаємо, співробітники прикордонної служби не пустили в Українуоператора пропагандистського телеканалу Russia Today.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Украина Соловйов пропагандист
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Плює і хамить Росії? У Путіна поставили на місце Соловйова через Зеленського
Плює і хамить Росії? У Путіна поставили на місце Соловйова через ЗеленськогоПолітика
Миколаївський депутат зустрів Новий рік
Миколаївський депутат зустрів Новий рік "з Путіним" (фото)Політика
У Росії стався землетрус
У Росії стався землетрусРосія
У Баренцевому морі затонуло російське судно: на борту було 19 рибалок
У Баренцевому морі затонуло російське судно: на борту було 19 рибалокРосія
"Самі ми не виживемо": у "Л/ДНР" визнали, що Росія їх не приєднає до себеДонбас
Із проєкту
Із проєкту "Північний потік-2" виходить один з ключових гравцівСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти