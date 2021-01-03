І своїм набрид: у Росії газета не радить дивитися пропагандиста Соловйова

Політична газета "Березовский рабочий" яку видають у Свердловській області Росії, порадила читачам дивитися "поменше Соловйова".
Про це заявив головний редактор видання Сергій Стуков, повідомляє портал Znak.com.
У номері від 29 грудня говорилося, що "постачальник не надав програму телеканалу "Росія 1".
Відповідно, у колонці, де мала бути програма головного російського пропагандистського телевізійного каналу, було надруковано попередження: "Що ж, може, це на краще. Поменше Соловйова – здоровіше сон!"
Як розповів Стуков, це не випадковість.
"Текст придумав я о 2-й годині ночі, коли друкарня грозилася не надрукувати газету, якщо я негайно її не здам. Телепрограми прислали все, крім "Росії 1". У мене водій забирає газету о 4-й ранку і розвозить по точках. Зазвичай ми здаємо газету до друку о 19-20-й годині", – повідомив Стуков.
Раніше пропагандист Володимир Соловйовзапропонував російським олігархам викупити українське місто Одеса.
Нагадаємо, співробітники прикордонної служби не пустили в Українуоператора пропагандистського телеканалу Russia Today.
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