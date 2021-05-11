В Кремлі відхрестилися від атаки на трубопровід США

Пєсков стверджує, що Росія готова допомогти у розслідуванні, але США не хочуть співпрацювати у протидії кіберзлочинності

У Росії стверджують, що не мають відношення до хакерської атакина американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline, через яку в США запроваджено режим надзвичайної ситуації.

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Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Росія не має до цього жодного відношення", – заявив він, коментуючи слова президента США Джо Байдена, що пов'язане з цією атакою вірусне програмне забезпечення може знаходитися в Росії.

Пєсков також підкреслив, що Сполучені Штати самі не хочуть співпрацювати з Росією у протидії кіберзлочинності.

Нагадаємо, 7 травня системи Colonial Pipeline були атаковані за допомогою програми-здирника. Хакери напали на мережу компанії і завантажили і зашифрували майже 100 Гб даних.

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Американські журналісти підозрюють, що до кібератаки причетна група DarkSide, хакери якої з Росії.

Водночас президент США Джо Байден вважає недоведеною причетність російського урядудо хакерської атаки на трубопровід, але заявив, що зломщики перебувають саме у РФ, а Кремль частково відповідальний за боротьбу з цією проблемою.