Їх трусило! Фейгін розповів, як у Кремлі злякалися чаклунів у прямому ефірі

У Путіна відслідковують українське ТБ і нервово реагують на ефіри, заявив правозахисник

Марк Фейгін розповів, як у Кремлі реагують на ефіри українського ТБ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі болісно реагують на передрікання українських чаклунів щодо невтішного майбутнього президента РФ Володимира Путіна та російського режиму загалом.

Про це розповів російський політичний діяч та правозахисник Марк Фейгін в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Ви викликали в ефір українського чаклуна, реакція на це була така – їх трусило! Треба робити саме те, чого вони найбільше не люблять", – сказав Фейгін.

Правозахисник переконаний, що в Кремлі відстежують українські ефіри, маючи болючі місця, зокрема, пов'язані із окультизмом. Це простежується через реакції та коментарі після ефірів.

Він нагадав, пропагандист Анатолій Шарій і кілька проросійських Telegram-каналів прокоментували ефір з чаклуном.

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"Ви повинні зруйнувати ауру Путіна та феншуй, що його оточує. Ви маєте вимагати від чаклунів, щоб вони попрацювали над тим, аби він мав повну неміч. Вочевидь, з кінцівками в нього вже й так погано, там життєвих сил вже немає. Треба, щоб він загалом її втратив", – переконаний Фейгін.

На його думку, "ефект буде моментальним", а реакція не змусить себе чекати.

Путін боїться з'являтися на публіці

Президент РФ Володимир Путін боїться замаху, тому вважає за краще не з'являтися там, де багато людей. Зокрема, 5 березня Путін нібито провів зустріч з жінками-пілотами та стюардесами. На відео, де він звертається до них, його рука проходить крізь мікрофон на столі. На думку глядачів, він міг сидіти на зеленому тлі. Тобто два відео – зі співробітницями авіакомпаній та з самим Путіним – знімалися у різний час, а потім "склеювалися".

У зв'язку з цим інцидентом Путіна "потролив" президент України Володимир Зеленський, торкнувшись рукою свого мікрофона наприкінці свого звернення.

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Крім того, Путін окремо прощався з політиком Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня. На кадрах з похорону було видно, що під час стояння президента РФ біля труни там немає почесної варти, тоді як на всіх інших кадрах вона є. Інакше виглядала й сама труна, з неї зникав прапор.

Російський політолог Дмитро Орєшкін розповів, що Володимир Путін має давню фобію, пов'язану з його особистою безпекою.