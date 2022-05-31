Іларіонов розповів, скільки років Путін готував для Європи велику війну

Колишній радник президента РФ також назвав імена трьох людей, які допомогли главі Кремля виносити ідею "захоплення" України

Путін готувався до війни з Україною 19 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін готував повномасштабне вторгнення в Україну протягом щонайменше 19 років. Перше свідчення про такі плани з'явилося, коли глава Кремля спробував захопити Тузлінську косу в Керченській протоці.

Про це заявив президент і засновник Інституту економічного аналізу, у минулому радник Путіна з економічних питань Андрій Іларіонов у програмі "Вдох выдох".

Реклама

За його словами, щодо спроби захопити Україну, то перше безперечне свідчення про наявність таких планів у президента РФ відносять до вересня 2003 року.

"Звичайно могли бути і якісь інші події, насамперед події у голові Путіна, але там ніхто з нас не був і сподіваюся не буде. Це робота для психіатрів – спробувати ідентифікувати перші ознаки появи цих ідей. Але у конкретних діях ми бачимо перша безперечна подія – це вересень 2003 року спроба захоплення коси Тузла в Керченській протоці Ось це була перша подія, яка вже тоді свідчила про те, що не байдужа до України", – стверджує Іларіонов.

Хто допоміг Путіну виносити ідею про напад на Україну

Він також назвав людей, через які у Путіна виникли ідеї захопити Україну.

"На перше місце я б поставив Олександра Стальовича Волошина, потім пана Медведчука (Володимира, – ред.), який якийсь час працював керівником адміністрації президента Кучми в Україні та який тепло зустрічав Путіна під час його приїзду в Україну", – розповів Іларіонов.

Також, за його словами, дуже велику роль відіграв Вільям Бернс, у другій половині нульових служив послом США у Росії. До речі, зараз він директор ЦРУ у США.

Реклама

"Ну і сам пан Байден (Президент США, – ред.) теж зіграв не останню роль. Всі ці люди зробили свій внесок у те рішення, яке Путін готував протягом мінімум 19 років і яке він почав здійснювати 24 лютого – повномасштабне вторгнення в Україну з метою його повного захоплення, ліквідації державності України та приєднання території України до Росії та відтворення так званої " історичної Росії", – додав колишній радник Путіна.

Читайте також: