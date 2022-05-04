Історична помилка: як Лавров додав Ізраїль до списку "недружніх країн" та дав козир Україні

Звинувачення глави МЗС РФ євреїв в антисемітизмі змусить Тель-Авів переглянути свої відносини з Москвою

Агресивна політика Кремля зіграла злий жарт із самою Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Антисемітські висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який на запитання про єврейське походження Володимира Зеленського заявив, що і Гітлер був євреєм, а потім додав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", викликали хвилю обурення в Ізраїлі. Раніше Ізраїль був якщо не дружньою, то підкреслено нейтральною країною до Росії. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як скандал змінить політику Тель-Авіва стосовно Москви та Києва.

Заява Лаврова – це "низький рівень расизму"

У неділю, 1 травня, Сергій Лавров заявив в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset, що "у Гітлера теж була єврейська кров". Також він підкреслив, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

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Некоректні висловлювання Лаврова спричинили обурення не лише в Україні, а й у Ізраїлі.

"Я засуджую висловлювання міністра закордонних справ Росії, його твердження помилкові та обурливі. Мета такого роду брехні – звинуватити самих євреїв у найжахливіших злочинах в історії, вчинених проти них, тим самим знявши відповідальність із ворогів Ізраїлю. Використання катастрофи єврейського народу як інструменту для політичних нападок має бути негайно припинене", – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

Нафталі Беннет: "Висловлювання міністра закордонних справ Росії, його твердження помилкові і обурливі". Фото: peoples.ru

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Зазначимо, Беннет ще досить дипломатично сформулював претензію до російського чиновника. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід був більш різкий.

"Висловлювання міністра закордонних справ Росії Лаврова не тільки непробачні та обурливі – вони також є жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачення самих євреїв в антисемітизмі – це найнижчий рівень расизму щодо євреїв" , – наголосив Лапід.

Яір Лапід: "Висловлювання Лаврова – історична помилка та низький рівень расизму". Фото: media.az

Словам Лаврова здивувалися навіть у Росії

На факті історичної помилки наголосили і в самій Росії. Зокрема, на це звернула увагу російська журналістка та політик Ксенія Собчак.

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"Здається, Сергій Лавров і справді помилився" , – написала вона у своєму Telegram-каналі.

Як зазначила Собчак, легенда про "Гітлера-єврея" народилася через те, що його батько Алоїз Шикльгрубер був незаконнонародженим сином служниці, яка працювала в будинку Франкенбергерів (за іншими даними, Ротшильдів). І там до нею хтось із господарів, за чутками, залицявся. Але жодних документальних підтверджень того немає.

Ксенія Собчак: "Здається, Сергій Лавров справді помилився", Фото: Facebook

Журналістка також вказала, що історик Вернер Мазер намагався простежити родовід фюрера за документами району Вальдфіртель, до якого належало село Штронес. Мазеру вдалося довести, що у ХІХ столітті серед жителів Граца взагалі не було як євреїв, так і людей із прізвищем Франкенбергер.

"Припущення про те, що Гітлер – єврей, а значить, вони самі винні в геноциді, трапляються у певних колах. І дуже сумно, що наш міністр закордонних справ Сергій Лавров, який, безумовно, людина дуже освічена, користується тезами сучасних ультраправих" , – підсумувала Собчак.

Замість вибачень нова абсурдна заява

Тим часом через висловлювання Лаврова Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало для роз'яснювальної розмови та вибачень російського посла Анатолія Вікторова. Проте замість вибачень МЗС Росії вирішило ескалувати конфлікт і довести його до абсурду, звинувативши вже й сам Ізраїль у "підтримці неонацистського режиму".

"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", – заявила пресслужба МЗС РФ у Twitter.

@yairlapid , .



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Дружні відносини РФ з Ізраїлем та антисемітські скандали

Зазначимо, що до війни Росії з Україною у світі мало хто ставиться байдуже. І раніше Москва намагалася не псувати стосунки з Тель-Авівом, який стояв осторонь і особливо не коментував російське вторгнення. Але Лавров видав "побутовий антисемітизм", поширений у Кремлі.

Кремлівські боси сповідують його не публічно, більше у розмовах один з одним. Через цей побутовий антисемітизм вони вже неодноразово потрапляли в скандали. Наприклад, у 2018 році світова спільнота розкритикувала заява Путіна про те, що у вибори США втручалися – не росіяни, а українці, татари та євреї.

Володимир Путін: "У вибори США втручалися – не росіяни, а українці, татари та євреї" / Фото: сайт Кремля

У 2019 році в антисемітизмі було звинувачено радника президента РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва, який на повному серйозі оголосив, що Володимир Зеленський зустрічався з представниками юдейської громади України для того, щоб розробити зловісний план заміни російськомовного населення Донбасу євреями, які "втомилися від постійної війни на Близькому Сході".

Незважаючи на, м'яко кажучи, провокаційні заяви керівництва Кремля, раніше Ізраїль намагався не виступати відкрито проти політики Володимира Путіна. Проте антисемітські заяви Сергія Лаврова, який представляє Росію на міжнародній арені, що прозвучали 1 травня, є образою всього народу Ізраїлю. І вони можуть зруйнувати ще недавно дружні відносини між двома країнами, підштовхнувши Ізраїль на бік демократичного Заходу та вільного світу.

Розворот від Росії до України

Про те, що Ізраїль більше не займає нейтральну позицію і підтримає Україну, зокрема, сигналізує реакція ізраїльського прем'єр-міністра та виклик російського посла до ізраїльського МЗС. Про це свідчить і заява Американського єврейського комітету.

"Ми неодноразово говорили про необхідність денацифікації – у Москві, а не в Києві", – наголосили в організації.

Жорстку заяву зробив і міністр охорони здоров'я Ізраїлю, лідер партії "Мерец" Ніцан Горовіц.

"В Україні немає неонацистського режиму. Зеленський – не нацист. І так, Ізраїль підтримує незалежність і територіальну цілісність України перед жорстоким російським вторгненням", – сказав чиновник.

Ніцан Горовіц: "Ізраїль підтримує незалежність України перед жорстоким російським вторгненням". Фото: Flash90

Ізраїльський журналіст та історик, експерт у відносинах Ізраїль – Україна Шимон Бріман зазначає, що був здивований швидкою та різкою реакцією прем'єр-міністра та глави МЗС Ізраїлю із засудженням заяви Лаврова.

"Раніше і Беннет, і Лапід намагалися зайвий раз не загострювати відносини з Росією", – каже "Сьогодні" Бріман.

За словами експерта, для Ізраїлю є важливим завданням збереження кооперації з російськими військовими у Сирії – для продовження свободи дій ізраїльської авіації у небі Сирії і знищення іранських складів та конвоїв зі зброєю для терористів.

"Але фраза Лаврова так обурила і політичне керівництво Ізраїлю, і простих громадян, що промовчати було вже неможливо", – додає Бріман.

За його словами, протягом останніх двох тижнів спостерігається динаміка подій що, свідчить про охолодження відносин між Ізраїлем та Росією.

"Москва демонстративно "наїжджає" на нас із критикою. МЗС РФ не тільки не вибачилося за антисемітські слова Лаврова, а й виставило сьогодні на своєму офіційному каналі повідомлення про те, що "ми тепер розуміємо, чому уряд Ізраїлю підтримує нацистський режим у Києві", – зазначає Бріман.

Експерт упевнений, що на тлі загострення відносин з Москвою може поліпшитися взаємодія Ізраїлю з Україною.

"Відносини Ізраїль – Україна і зараз дуже хороші. А можуть стати ще кращими. США тиснуть на Ізраїль для надання Україні набагато серйознішої допомоги. За свіжими даними газети "Гаарец", політичне керівництво Ізраїлю зараз проводить наради щодо форм надання Україні допомоги у військовій сфері . Якщо це станеться, це буде справжній прорив у відносинах між Києвом та Єрусалимом", – підсумував Бріман.

Шимон Бріман: "Керівництво Ізраїлю проводить наради щодо надання Україні допомоги у військовій сфері". Фото: Facebook

Почесний консул держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков також зазначає, що Ізраїль, який перебуває у конфлікті із сусідньою країною – Сирією, намагався дотримуватися збалансованої позиції у відносинах з Росією та Україною.

"Після того, як Росія, можна сказати, кинула камінь у бік Ізраїлю, відносини напевно погіршаться. Вища влада Ізраїлю вже засудила абсурдну заяву Лаврова. Водночас увесь світ розуміє, що називати Зеленського нацистом – це маячня, в яку може повірити тільки російська аудиторія", – каже "Сьогодні" Вишняков.

Він також зазначає, що Ізраїль уже допомагає Україні.

"В Україні відкрили госпіталь, діють гуманітарні програми. Нещодавно домовилися про постачання бронежилетів та касок для співробітників ДСНС та медиків. Думаю, після цього скандалу Ізраїль та євреї з усього світу ще більше допомагатимуть Україні", – каже Вишняков.

Олег Вишняков: "Називати Зеленського нацистом – це маячня, в яку може повірити лише російська аудиторія". Фото: Facebook

Надзвичайний та повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також вважає, що антисемітські висловлювання Лаврова зіграли на руку Україні.

"Ізраїльський уряд і так нас підтримує – надає гуманітарну допомогу, повністю підтримує санкції. А висловлювання Лаврова лише грають на руку Україні. Заява Лаврова дає козирі українським дипломатам", – підкреслив Корнійчук.

Євген Корнійчук: "Заява Лаврова дає козирі українським дипломатам". Фото: planeta.press

Зміни курсу Ізраїлю ще ймовірніші, тому що політика нейтралітету до Росії, яку сповідував Нафталі Беннет, розраховуючи в такий спосіб отримати роль посередника на переговорах України та Росії, жодного результату так і не принесла. Кількість недружніх до Путіна країн зростає. Так само з кожним днем зростає підтримка України.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про безпардонні висловлювання та непристойні вчинки глави МЗС РФ Сергія Лаврова та інших представників Кремля.

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