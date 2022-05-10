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Історик розбив вщент головні міфи росіян про День перемоги

Павло Заяць Павло Заяць
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10 травня, 16:29
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Ексзаступник директора Інституту національної пам'яті пояснив, коли треба відзначати перемогу над нацизмом
Історик розповів про спроби Росії "привласнити" День перемоги
Історик розповів про спроби Росії "привласнити" День перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль сьогодні поширює наратив, що зміг би самотужки перемогти у Другій світовій війні, але без допомоги союзників СРСР був би приречений.

Про цей та інші історичні міфи ексзаступник директора Інституту національної пам'яті Олександр Зінченко розповів телеведучій Олені Цинтилі в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Зінченко нагадав, що в РФ постійно лунають заяви на кшталт "ми б і без вас перемогли".

"Зараз ніхто вже не може сказати, чиє конкретне зусилля було остаточним в тій перемозі. Важливий внесок кожного. Скажімо, якби не почався ленд-ліз, чи міг би Радянський Союз зробити те, що зробив? Вочевидь, ні, і половина СРСР померла б з голоду, бо Сполучені Штати харчували Радянський Союз. Давайте це визнавати", – підкреслив він.

Зінченко навів історичний факт про те, що навіть ґудзики для радянської армії робилися в Чикаго.

"Вся ця перемога сталася завдяки Т34 (танк. – Ред.), які виготовлявся у моєму рідному Харкові, але так само і "Віллісам" (американський військовий автомобіль. – Ред.), так само і збіжжю від партнерів, яким годували армію і звичайних людей", – зазначив експерт.

Історик нагадав також, що Друга світова війна завершилася саме 8 травня 1945 року.

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"Дата 9 травня виникла тільки тому, що в цей час у Москві було 9 травня, бо існує така штука, як часові пояси. Але війна закінчилася 8 травня. 9 травня про закінчення війни дізнався Йосип Сталін. Виникає питання – ми що відзначаємо? Що війна закінчилася чи що Сталін зрадів?" – сказав він.

Зінченко відзначив, що українці шанують вклад кожного, хто протистояв нацизму, а росіяни чомусь переконані, що можуть претендувати на якусь "унікальність".

Як пояснив експерт, в усіх глобальних процесах війна 1939-1945 року має назву Другої світової, а отже з перемоги неможливо "витягти" російський, американський, український чи британський внесок, бо це була спільна перемога всіх.

Як пройшов у Москві парад 9 травня

У Москві пройшла суперочікувана та одночасно напружена подія – парад до 9 травня. Проте свято виявилося тьмяним. Напруга була і на трибунах. Про це говориться у статті Андрія Хрустальова на сайті "Сьогодні".

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Сценарій параду не міняли вже три роки. І в 2020-му, і в 2021-му так само виступав Путін; потім пройшли колони солдатів, проїхала техніка – як і цього року. Нововведення лише одне – проліт авіації скасували. Офіційно через погоду. Хоча було сонячно. Найімовірніше, причина в тому, що вся авіація – в Україні.

Була ще одна відмінність: сценарій "прикрасили" нестерпно довгими паузами. Періодично на Красній площі зависало важке мовчання, коли нічого не відбувається і людей починає охоплювати тривога. Одна така пауза була і в промові Путіна – він раптом замовк на 10 секунд.

Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що президент РФ Володимир Путін під час виступу на параді 9 травня виправдовувався перед росіянами за війну проти України. Він традиційно наповнив свою промову пропагандистськими штампами, проте сказати про те, що "все йде за планом", не наважився.

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4
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