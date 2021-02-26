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Із КНДР пішки по рейках: відео епічного повернення дипломатів у Росію

26 лютого, 12:45

Екатерина Кикоть , Сергій Мартинець

Після кілометрової прогулянки по рейках співробітники посольства шиканули в автобусі

Російські дипломати випробували на собі всі "принади" північнокорейської "цивілізації". Їм довелося повертатися з КНДР до Росії залізницею – але не на поїзді, а штовхаючи перед собою дрезину з валізами.

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Росіянам довелося пішки по рейках штовхати дрезину через те, що у зв'язку з пандемією коронавірусу залізничний транспорт не ходить. Тому кордон можна перетнути лише так.

Після кілометрової прогулянки по рейках вісьмох росіян-співробітників посольства з сім'ями відвезли на автобусах до Владивостока.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував цей випадок так: "Дипломатична служба терниста. Бувають і такі моменти".

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно стало відомо, що хакери з КНДР намагалися вкрасти у США 1,3 млрд доларів. Влада Сполучених Штатів звинувачує трьох хакерів із Північної Кореї у великих неодноразових кібератаках на американські компанії з метою заволодіння грошима та криптовалютою.

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Росія КНДР дипломати Північна Корея

Джерело: Сьогодні

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