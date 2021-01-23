"З розслідування Навального": відомий російський комік випустив кліп на пісню "Аквадискотека"

У кліпі шоумен танцює на аквадискотеці, плаває разом з рибами

Російський шоумен Олександр Гудков і група Cream Soda випустили кліп під назвою "Аквадискотека".

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Ролик опубліковано на YouTube-каналі "Чікен-Каррі".

У відео автори використовували фрагменти з фільму-розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац під Геленджиком, що належить президенту Росії Володимиру Путіну.

"Ми проти обмеження свободи невинних людей", – йдеться в підписі до ролика.

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У кліпі Гудков танцює на аквадискотеці, плаває разом з рибами, з'являється в прогнозі погоди і стрибає на танцювальному килимку.

Нагадаємо, Навальний показав палац Путіна, який є окремою "державою" всередині Росії.

Як раніше повідомляли палац президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком на березі Чорного моря чи не найбільш секретний об'єкт, що охороняється в Росії, а його масштаби і деякі дивовижні споруди вражають уяву.

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