Побита омонівцем росіянка: Садять тих, хто вкрав мішок картоплі чи говорить правду

54-річна мешканка Санкт-Петербурга Маргарита Юдіна, яку під час мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального бив ногами омонівець вважає, що в Росії не саджають справжніх злочинців.

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Про це вона розповіла новинам "Сьогодні".

"Я вийшла на протест за звільнення Олексія Навального, всіх політв'язнів, бранців і всіх несправедливо засуджених. Їх в країні дуже багато. Просто по беззаконню, по нахабству. Якщо враховувати те, що справжніх злочинців не садять, то кого саджають? Того, хто вкрав мішок картоплі чи хлібину в магазині, або тих, хто говорить правду. Ось такі у нас злочинці", – розповіла потерпіла.

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Нагадаємо, під час акції протесту омонівець з великої сили вдарив учасницю протесту ногою в живіт, від чого вона впала і вдарилася об асфальт. Лікарі діагностували у Юдіної струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і відкриту гематому потилиці.

Також повідомлялося, що кривдник провідав Маргариту Юдіну з квітами. У палаті постраждала його пробачила, але зараз хоче зі своїми захисниками домогтися покарання для омонівці.

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