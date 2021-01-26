Побита росіянка на протестах за Навального домагатиметься покарання для омонівця

У палаті постраждала його пробачила, але потім передумала

Жительку Санкт-Петербурга 54-річну Маргариту Юдіну, яка захищала затриманого під час акцій на підтримку Олексія Навального та сама постраждала, у лікарні відвідав кривдник.

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Про це новинам "Сьогодні" розповіла постраждала.

Кривдник навідав жінку з квітами. У палаті постраждала його пробачила, але зараз хоче зі своїми захисниками домогтися покарання для омонівця.

"Чому я передумала? Не тому, що я змінюю свою думку – сьогодні так, а завтра так... А тому, що я коли стала приходити в себе, то згадала, що не було там ніяких перцевих балончиків, сніжками в нього ніхто не кидав, тому що я дивилася, я бачила. і до цього якби там щось було... Він би не ходив, якби його "обробили", вже по полю не бігав би там і нікого не хапав", – пояснила жінка.

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Нагадаємо, під час акції протесту представник силових структур з великої сили вдарив учасницю ногою в живіт, через що вона впала і вдарилася об асфальт. Лікарі діагностували у Юдіної струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і відкриту гематому потилиці.

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Як повідомляли раніше, в Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.

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