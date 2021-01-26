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Побитій ОМОНом на мітингу за Навального росіянці стало гірше

26 січня, 18:43

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після візиту співробітників прокуратури й органів опіки 54-річній Маргариті Юдіній знадобилася допомога лікарів

54-річну росіянку Маргариту Юдіну, яку співробітник ОМОНу копнув ногою на мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального, знову госпіталізували.

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Про це повідомили в юридичній організації "Команда 29", яка представляє її інтереси.

"Стан Маргарити погіршився: жінці потрібна повторна госпіталізація", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають, швидку допомогу Юдіна не викликала – в лікарню її відвіз адвокат. Перед цим до неї додому заявилися співробітники прокуратури й органів опіки.

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"Силовики наполегливо просили про бесіду з Юдіною, фотографували будинок через паркан. Я підійшов і запитав їх про мету візиту, вони відповіли, що "мета жодним чином не пов'язана з останніми подіями". Однак такий збіг не може не насторожувати", – каже адвокат Євген Смирнов.

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На протесті в Санкт-Петербурзі 23 січня жінка спробувала заступитися за затриманого чоловіка, але омонівець з усієї сили її вдарив. Потому Юдіну госпіталізували із закритою травмою голови. Наступного дня її виписали.

Після цього жінка звернулася до Слідчого комітету РФ із заявою про перевищення посадових повноважень омонівцем. Також буде подано позов до суду про стягнення з держави моральної та матеріальної шкоди.

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