Зґвалтували 15 "рідних" солдатів. Військові РФ почали звірствувати в Бєлгородській області

СБУ оприлюднила чергове перехоплення розмов окупантів

Випадки зґвалтувань почастішали із прибуттям на ротацію російських солдатів. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

Російські військові почали чинити масові звірства навіть на території Росії. Зокрема, в Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, побільшало заяв про зґвалтування.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши нову перехоплену телефонну розмову загарбників.

Реклама

Ситуація у РФ

"У нас у прокуратурі стільки заяв про зґвалтування… На території Валуйки, Уразово, Вейделєвка", – розповіла дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах Росії.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

"Мама каже, що там і Владивосток приїхав до них, Ханти-Мансійськ, Хакасія", – сказала жінка.

Крім цього, вона переказала історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування 15-ма солдатами.

Реклама

Нагадаємо, СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Російські окупанти з допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де переховується від обстрілів цивільне населення. Для них це "звична практика".

Читайте також: