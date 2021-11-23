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Кадиров пішов війною на Кремль: "Передайте ляльководу, щоб набрався хоробрості"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 листопада, 12:16
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Глава Чечні наїхав на російських пропагандистів і натякнув, що у них у всіх одні куратори
Кадиров незадоволений пропагандистами Кремля. Колаж "Сьогодні"
Кадиров незадоволений пропагандистами Кремля. Колаж "Сьогодні"

Глава Чечні Рамзан Кадиров посварився з російськими журналістами через чеченський законопроєкт щодо заборони вказувати національності та передав "полум'яний привіт" кураторам пропагандистів.

Про це він написав у Telegram.

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Що за законопроєкт?

Глава чеченського парламенту Магомед Даудов запропонував внести зміни до закону "Про ЗМІ", а саме заборонити згадування у ЗМІ національності та релігійної належності злочинців.

Така ініціатива Чечні "народилася" після конфлікту Кадирова з однією з головних пропагандисток Росії Маргаритою Симоньян (головний редактор телеканалу RT). Вони посперечалися про доречність згадки про національність, коли йдеться про злочинців. Приводом став напад чотирьох уродженців Азербайджану на батька з дитиною, які мали російське громадянство. Кадиров обурився, що ЗМІ акцентують увагу на національності злочинців.

Кадиров "наїхав" на Кремль?

Голові Чечні не сподобалося, що політики, журналісти, політологи почали виступати у ЗМІ та висловлювати незгоду із законопроєктом, що "наче отримали команди від своїх кураторів".

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"Але тепер очевидно, що куратори ж у всіх одні й ті самі, і виступають вони з однаковою позицією… Соловйов, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачова, Затулін, Миронов – ви хоч би паузу витримали, щоб ваша думка виглядала більш природною. Але кожен із вас вирішив догодити спільному куратору і висловитися якнайшвидше. Передайте вашому ляльководові, що йому достатньо було набратися хоробрості безпосередньо звернутися до мене і не використовувати для цього десятки засобів масової інформації та ньюсмейкерів", – написав Кадиров.

Про які ляльководи журналістів мова – Кадиров прізвищ не назвав. Але чеченський лідер називає людей, які впливають на державне телебачення, "спільними кураторами". Оскільки політик перерахував переважно російських пропагандистів, які постійно ретранслюють наративи влади – ймовірно, сигнал надісланий до Кремля, якщо не самого президента Росії Володимира Путіна.

Відповідь пропагандистів

Депутат Держдуми РФ і телеведучий Сергій Попов (чоловік відомої пропагандистки Ольги Скабеєвої) вже заявив, що поправка чеченського парламенту не працюватиме і жорстко відповів на звинувачення Кадирова.

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"Не треба ставити умови журналістам. Правила, між іншим, жорсткі, і так чітко прописані в законі про ЗМІ. Журналісти самі розберуться, що, де і коли згадувати… Про ляльководів та кураторів. Особисто у мене їх нема і ніколи не було", – написав він у Telegram.

При цьому пропагандист чомусь згадав Україну, видавши чергове кремлівське кліше.

"А як бути з тим, що українці вбивають росіян на Донбасі? Вбивають же!" – спробував перевести стрілки на Україну Сергій Попов, щоб "заговорити зуби" чеченському лідерові.

А що там Кадиров у Чечні?

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