Як на Землі День Росії перетворився на День Незалежності від ПутініZма

Поки господаря Кремля вітали диктатори, у 70 містах світу пройшли акції проти його політики

У День Росії у всьому світі пройшли акції проти режиму Путіна / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

"День Росії" цього року мало схожий на свято, яке покликане нагадати громадянам країни і всьому світу про прийняття Декларації про державний суверенітет Російської Федерації, що сталося 12 червня 1990 року. Верхам було не до гулянь: Кремль, як і раніше, відправляв своїх солдат на вірну загибель, бажаючи вивести свої війська на кордони Луганської та Донецької областей, що не виходить із 24 лютого. Еліта все більше зайнята клопотами щодо виведення своїх активів з-під західних санкцій, а низи – думками про виживання. Світова спільнота відзначила "День Росії" масовими акціями протесту із вимогою припинити війну в Україні.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію, як пройшов "День Росії" у всьому світі.

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Вітальні телеграми

Звичайно ж, без привітань міжнародний злочинець Володимир Путін не залишився, за кількістю яких можна судити, хто сьогодні готовий потиснути йому руку. Список досить скромний і в основному із таких самих світових ізгоїв.

За даними пресслужби Кремля, вони отримали вітання від:

північнокорейського диктатора Кім Чен Ина;

так званого лідера невизнаного формування Придністров'я Вадима Красносільського;

самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка;

від прем'єр-міністра Республіки Вірменія Ніколи Пашиняна, який не засудив нападу Росії на Україну і проти якого ось уже місяць йдуть масові акції протести в Єревані;

беззмінного протягом майже 20 років президента Азербайджану Ільхама Алієва;

сина Гурбангули Бердимухамедова, який став після свого батька, президентом Туркменії Сердара Бердимухамедов;

лідера Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса;

короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда та наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда;

еміра Катара Таміма бен Хамад Аль Тані.

По-своєму привітав росіян із цим днем держсекретар США Ентоні Блінкен. Як передає телеканал CNN , представник Білого дому побажав росіянам "більш мирного, відкритого майбутнього".

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"Російські громадяни, як і люди в усьому світі, заслуговують на те, щоб жити без репресій і мати можливість користуватися своїми правами людини і основними свободами, не побоюючись наслідків. Це включає можливість висловлювати свою думку і мирно брати участь у громадянській і політичній діяльності в своїй країні", – йдеться у заяві Блінкена, оприлюдненій пресслужбою Держдепартаменту США.

Протести

В іншому світі пройшла всесвітня антивоєнна акція вільних росіян, яка торкнулася 70 міст у різних країнах світу. Як пише німецька редакція DW , вона мала назву "День Незалежності від ПутініZму".

Одна з найчисленніших пройшла у польській столиці, де на площі Конституції зібралися представники трьох груп. Росіяни вийшли з біло-синьо-білими прапорами – символом вільної Росії, що з'явився після початку війни в Україні; представники білоруської діаспори – з біло-червоно-білими прапорами, українські біженці – з державними жовто-синіми.

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"Через 32 роки Кремль розв'язав злочинну війну проти України, перш за все придушивши демократичні інститути у власній країні. На окупованих територіях України Кремль збирається проводити з пропагандистським розмахом "День Росії", заперечуючи ідеї ухваленого 12 червня документа", – наголошується у заяві організаторів маршу у Варшаві.

У Женеві учасники антивоєнного мітингу закликали до миру в Україні та свободи у Росії. У Латвії демонстранти прийшли до посольства РФ у Ризі із прапорами України, Латвійської Республіки, а також біло-синьо-білими прапорами.

У вуличній ході у столиці Великобританії разом взяли участь емігранти з Росії, біженці з України та місцеві жителі. Вони пройшли від Арки Веллінгтона до будівлі російського посольства, скандуючи: "Свободу Росії, мир України", "Путін та Лукашенко – терористи", "Росіяни хочуть миру" та "Путін – убивця".

Акція торкнулася також Австралії та Нової Зеландії, де російська діаспора мітингувала разом з українцями, які вимагають зупинити війну.

"Ми разом з Україною в ці дні, ми виступаємо проти фашистської ідеології "російського світу" і закликаємо світ зробити все, щоб якнайшвидше зупинити це безумство", – повідомляється на сторінці у Фейсбуці Svoboda Alliance AU&NZ російськомовною діаспорою в Австралії та Новій Зеландії.

Про війну в центрі Європи нагадали маніфестанти в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Страсбурзі, Мілані, Дубліні, Лондоні, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сіетлі та Сан-Франциско. У Німеччині мітинги пройшли у Берліні, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Геттінгені, Гейдельберзі та Мюнхені.

У Тбілісі, наприклад, біля колишнього будинку посольства Росії (між країнами розірвані дипломатичні відносини з 2008 року) учасники намалювали "народний алфавіт", у якому кожна літера означала слово, що символізує путінську Росію. "К" – "катування", "У" – "вбивства", "Ц" – "цензура".

Україна

У Києві біля російського посольства пройшла акція "Останній день Росії", в якій взяли участь, зокрема, і громадяни країни-агресора. Один із них прийшов у вишиванці та демонстративно спалив свій паспорт. Учасники акції поставили під посольством жалобний вінок та похоронний хрест.

Фото Reuters

На Росії

І навіть у самій Росії не всім було радісно у своє свято. Така розтяжка з'явилася вранці 12 червня в Москві перед Міністерством оборони.

За акцією стоять анонімні московські художники, які розповсюдили відповідну заяву.

"Переможні зведення гостелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового російського світу, в якому кожен з нас його провідник. Це помилкова оптика. Сьогодні просто не наш день. День незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо – стане днем незалежності від імперських амбіцій", – йдеться у заяві художників.

Обстановка