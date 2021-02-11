Які громадяни, такі і тварини: в Росії помітили зграї синіх собак (фото)

Вулицями російського міста Дзержинськ розгулюють бродячі собаки синього кольору.
Про це повідомляє Baza.
Тварин помітили в околицях місцевого хімічного підприємства "Дзержинське оргскло". Фахівці вважають, що вони могли контактувати з відходами підприємства – зокрема, мідним купоросом.
Втім, достовірно поки з'ясувати причини забарвлення собак поки так і не вдалося.
За словами керуючого "Дзержинське оргскло" Андрія Мисливеця, поруч з заводом розташовано безліч занедбаних будівель. Мабуть, в одній з них тварини і знайшли хімічні відходи.
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