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Які громадяни, такі і тварини: в Росії помітили зграї синіх собак (фото)

11 лютого, 16:18

Віталій Семченко Віталій Семченко

Собаки могли контактувати з хімічними відходами

Вулицями російського міста Дзержинськ розгулюють бродячі собаки синього кольору.

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Про це повідомляє Baza.

Тварин помітили в околицях місцевого хімічного підприємства "Дзержинське оргскло". Фахівці вважають, що вони могли контактувати з відходами підприємства – зокрема, мідним купоросом.

Втім, достовірно поки з'ясувати причини забарвлення собак поки так і не вдалося.

За словами керуючого "Дзержинське оргскло" Андрія Мисливеця, поруч з заводом розташовано безліч занедбаних будівель. Мабуть, в одній з них тварини і знайшли хімічні відходи.

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/ Фото: Telegram

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Як повідомлялося раніше, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк в Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.

А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка в заметі намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав і тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

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Росія тварини собаки
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