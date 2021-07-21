Які ваші докази? Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair

За словами президента Білорусі, посадити лайнер в аеропорту Мінська вирішив пілот без втручання з боку

Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Білорусі не змушував літак ірландської авіакомпанії Ryanair приземлятися у Мінську. Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко в ефірі Sky News Arabia.

Реклама

"Немає доказів, що ми "примусили" літак Ryanair до посадки в Мінську", – підкреслив Лукашенко.

За його словами, посадити лайнер в аеропорту Мінська вирішив пілот без втручання з боку.

"Ми нікого не змушували приземлятися в Мінську і не змінювали курс літака. Сталося те, що сталося за рішенням пілота, як я розумію, і власників літака", – пояснив президент Білорусі.

Лукашенко уточнив, що пілот самостійно вирішив змінити траєкторію польоту, розвернувши повітряне судно за кілька хвилини до прибуття до Вільнюса.

Реклама

"Чому літак не прийняв такого рішення і чому він не приземлився в аеропорту Вільнюса, який знаходиться в двох хвилинах?" – задався питанням президент.

Лукашенко також попросив усіх, хто вважає Мінськ причетним до посадки літака з пасажирами, надати докази.

"У вас є факти, що ми когось примушували до посадки? Покладіть їх на стіл. Якщо такі факти будуть, ми вибачимося перед усім світом за такі діяння. На сьогоднішній день ніхто не надав доказів чи фактів", – резюмував він.

23 травня у Мінську здійснив екстрену посадку літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, що перебував на борту повітряного судна, був затриманий правоохоронними органами. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після цього її заарештували в Білорусі на два місяці. Інцидент викликав міжнародний скандал.

Реклама

Новини "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера були видні синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок".

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську.