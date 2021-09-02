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Категорично не згодні – в Кремлі обурилися позицією США і України по "Північному потоку – 2"

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
2 вересня, 12:25
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Москва сподівається, що газопровід все ж буде запущений
В Кремлі незадоволені высловлюваннями Байдена та Зеленського про російський газопровід. Фото: колаж "Сьогодні"
В Кремлі незадоволені высловлюваннями Байдена та Зеленського про російський газопровід. Фото: колаж "Сьогодні"

В Адміністрації президента Росії не згодні з позицією України і США щодо газопроводу "Північний потік – 2", яка була оголошена напередодні президентами країн Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом. Відповідну заяву зробив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС у четвер, 2 вересня.

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"Шодо "Північному потоку". Ви знаєте, що проєкт близький до завершення. Ми сподіваємося, що він буде запущений і зіграє дуже важливу роль в забезпеченні енергобезпеки Європи. Це виключно комерційний проєкт, який не може надавати ні для кого ніякої загрозу. Ми категорично не згодні з спільним американо-українським тезою про те, що нібито цей проєкт несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, в ході зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського американська сторона запевнила, що має намір виступати проти роботи "Північного потоку – 2". Зокрема, президент США гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2" в разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

"Я вважаю, що з нашого боку це велика перемога, хоча це складне питання", – зазначив Зеленський.

Раніше спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тема Росії обговорювалася на переговорах Зеленського і Байдена в негативному ключі.

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Президент України Володимир Зеленський вже третій день перебуває в США з офіційним візитом. Вчора він провів зустріч з американським колегою Джо Байденом, а сьогодні, 2 вересня, прибув до Каліфорнії.

Як проходила зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден в насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

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