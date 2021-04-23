Катя, я тебе люблю: організатор голої фотосесії в Дубаї повернувся додому (відео)

Концов кілька днів пробув у в'язниці ОАЕ, але тепер він повернувся в Росію

Один з імовірних організаторів "голої" фотосесії в ДубаїОлексій Кінців повернувся додому в Росію після кількох днів місцевої в'язниці.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Як повідомляється, Генеральна прокуратура не знайшла причин для порушення справи через його дії, "так як вони не є суттєвими". Єдиний його коментар: що любить він тільки свою дружину: "Катя, ти єдина дівчина, яку колись любив і люблю".

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На питання, куди він їде зараз, відповів, що "в російську баню".

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Нагадаємо, 3 квітня голі моделі влаштували фотосесію на балконів мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс.

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