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Кожен повинен мріяти. Скабєєва "заговорила" про перемогу України над Росією

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
11 вересня, 11:36
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Незважаючи на те, що заяву Скабєєвої вирвано з контексту, вона порадувала українців
Скабеева сказала про парад перемоги України над Росією в Москві
Скабеева сказала про парад перемоги України над Росією в Москві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явився фрагмент російської пропагандистської програми "60 хвилин", на якому ведуча Ольга Скабєєва говорить про перемогу України над Росією.

Відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

"Про український параді Перемоги над Росією, в Москві, мріяти зобов'язаний абсолютно кожен житель країни", – сказала Скабєєва.

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Незважаючи на те, що фраза вирвана з контексту і Скабєєва говорила не всерйоз, а, ймовірно, повторила чиїсь слова, відео порадувало українців. Вони не просто ставлять позначки "подобається", а й діляться ним в своїх акаунтах.

"Нарешті ти вимовила ці слова на всю рассєю! Знаю, було важко, але пишаюся твоєю чіткою позицією. Роки вербування пройшли недарма", – написав офіцер ЗСУ.

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Раніше Ольга Скабєєва влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Ольга Скабєєва – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин Росії з Україною.

Не дивно, що пісня "Путін х*йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у пропагандистки істерику.

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Також ми писали:

  • Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличило її саму.
  • Коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.
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