"У всьому звинувачують Росію": у Путіна нахабно відхрестилися від кібератак на Україну

Внаслідок кібератаки постраждали близько 70 сайтів державних органів України

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на сайти держструктур України. За його словами, такі звинувачення є "бездоказовими".

Про це повідомляє РІА Новини.

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"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має жодного стосунку до цих кібератак", – заявив Пєсков.

Він зазначив, що Москві відомо про звинувачення на її адресу, проте вони нібито є "бездоказовими".

"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні", – додав Пєсков.

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