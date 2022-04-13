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Китай ставиться до Путіна як до м*дака – Арестович назвав причину

Павло Заяць Павло Заяць
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13 квітня, 18:54
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Президент Росії обдурив китайців і завадив їхнім масштабним планам
Арестович розповів, як Путін поламав плани Китаю
Арестович розповів, як Путін поламав плани Китаю / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін обдурив Китай щодо своїх планів вторгнення в Україну. Тепер Кремлю не варто розраховувати на військову допомогу Пекіна.

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".

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На запитання, чи знав Китай про вторгнення в Україну, радник голови ОПУ відповів:

"Я думаю, що він знав про операцію. Він справжніх масштабів міг не знати і справжньої безглуздості, яку вони покажуть. Їм сказали – зачекайте, заберемо Харків та Маріуполь, вийдемо на кордони і все. Обдурив Путін навіть китайців, на яких розраховував".

Як зазначив Арестович, китайці сказали дуже важливу річ після зустрічі з американцями.

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"Вони назвали це війною, а не спеціальною операцією... І друге – вони сказали, що Китаю ця війна не потрібна. Світова торгівля – це морська торгівля, 70% морем. Китайці вирішили кинути цьому альтернативу – побудувати сухопутні шляхи, зокрема через Росію, Україну тощо. Ця війна поламала їм усі плани. Путін зламав китайську стратегію. Як вони мають до цього ставитись? М*дак!" – підкреслив він.

За словами Арестовича, коли у російській пресі почали обговорювати, що Китай буде постачати РФ зброю або допомагати військовим шляхом, "вони одразу оголосили черговий спалах ковіду, промисловість закривається, дали зрозуміти, що нічого не буде".

Китай добиватиметься миру в Україні "власним шляхом"

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян розповів лідерам ЄС, що Пекін добиватиметься миру в Україні "власним шляхом". Європейський Союз застеріг Китай від спроб сприяти Росії обходити західні санкції, запроваджені у зв'язку з вторгненням РФ на територію України.

Лі Кецян розповів, що Китай завжди прагнув миру, сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у відносинах з міжнародною спільнотою.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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