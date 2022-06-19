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Клімкін: Медвєдєв стрибає та мріє про крісло Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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19 червня, 21:11
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Ексміністр також проаналізував заяви на Заході та в Росії про Україну
Павло Клімкін дав інтерв'ю Олегу Панюті.
Павло Клімкін дав інтерв'ю Олегу Панюті.

Сьогодні, 19 червня, в ефірі YouТube-каналу "Україна 24" у програмі "Пояснює Панюта" був міністр закордонних справ (2014-2019 рр.) Павло Клімкін, який, зокрема, пояснив проблему відносин Заходу та України, розповів про надання нашій країні статуса кандидата в Європейський Союз, а також про те, що насправді розуміє президент Росії Володимир Путін.

Статус країни-кандидата в ЄС

- Оцей символічний візит все-таки дає нам надію, що Україна отримала зелене світло в напрямку до ЄС?

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- Візит точно знаковий. Я не знаю, чи історики потім про нього напишуть – вони насправді мають про щось писати. Як на мене, наступний тиждень має бути символічним для нас. Це як світлофор: коли ви бачите жовте світло, стоїте та думаєте: "Скільки ж можна?", і отримуєте зелене.

Це не означає, що тут все спокійно. Я впевнений, що це рішення буде. І це не тільки результат візиту, тому зелене світло 100% буде. Там, звичайно, будуть якісь умови, але ці умови ж для нас важливі – їх нам же не на голову нам надягають. Нам все одно потрібно бути кращими.

- У мене асоціація зі світлофором – це німецька коаліція. Якщо взяти цю трійцю, яка до нас завітала – не хочу ображати президента Румунії... Ми знаємо, що Італія – це зелене світло, Франція – це жовтогаряче (я б так сказав), Німеччина – це яскраво-червоне світло до останнього часу.

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- Політичне рішення ухвалене. Це ж не означає, що німці або французи були найскладнішими – там ще й голландці зі своєю історією були, й австрійці. І насправді не будемо нікому морочити голову тонкощами європейської політики, хоча потім доведеться.

Вступ до ЄС – це така історія, де потрібно розумітися на нюансах європейської політики – і це ми все вивчимо. Ну і, звичайно, вивчимо для українського бізнесу – це теж буде дуже важлива історія. Але світло зелене. Оце я усіх запевняю – 100%, про це не турбуйтеся.

Це не означає, що не потрібно нічого робити. Насправді шлях відкритий, але ж його потрібно пройти. Це шлях завжди з перезавантаженням самих себе, з того, щоб бути крутішими, ніж ті, які вже є в Європейському Союзі. Ви ж знаєте: для тих, хто йде, вимоги завжди крутіші, ніж для тих, хто там уже є. І якщо подивитися на сьогоднішній Європейський Союз, то він теж є неідеальним, але зараз мільйони наших громадян, на жаль, закордоном. Вони бачать плюси та мінуси системи ЄС, але вони бачать, у чому сенс того, куди ми йдемо, в чому сенс спільних цінностей, спільних правил. І я вважаю, що шлях буде відкритий наступного тижня.

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Поздоровляти поки що нікого ми не будемо. Ми – серйозні люди. Тільки після того, як рішення відбудеться.

Заяви Макрона

- Пане Павле. Є дві заяви Макрона – про те, що Україні треба сідати за стіл перемовин і домовлятися з Росією, і буквально через кілька днів – Крим має бути українським і Франція підтримує повністю Україну в її територіальній цілісності. Що за ці два дні відбулося?

- За ці два дні нічого особливого не відбулося. Просто ми з вами про те, що Україна понад усе. І для нас все, що відбувається, ми сприймаємо не тільки розумом, але й серцем. І ми завжди хочемо чути в заявах навіть наших друзів і партнерів те, що хочемо чути, погодьтеся. І коли Макрон каже, що а от не будемо там якимось чином "принижувати Путіна", то в нас це завжди образа, що, Макрон, ну що ж врешті-решт кажеш. А потім Франція каже: "Ні, ну, звичайно, потрібно звільнювати всі окуповані території". І ми це розуміємо.

Насправді позиція завжди була дуже послідовною у французів. Вони кажуть: "Так, будь-яка війна завершується переговорами – хочете ви цього чи не хочете". Просто так світ побудований – гуманітарні питання, інші питання все одно потрібно буде обговорювати.

Друге – звичайно, що територіальна цілісність України – це принцип, від якого Захід ніколи не відійде. І це стратегічне рішення на сьогодні, це не французьке рішення. Якщо Захід від нього відійде, то чого він узагалі вартий у XXI столітті?

От ми з вами почали з Європейського Союзу – він створювався у XX столітті. Йому зараз самому потрібно перезавантажитися по-справжньому. І тут Україна, яка, вибачте, в негоді. Від цього Європейському Союзу великий зиск, оскільки він розуміє, що так, як він існував у XX столітті, у XXI вже не можна. Так само і Захід має зрозуміти: один раз він поступається своїми принципами – тільки не потрібно згадувати кінець Радянського Союзу. Тому наша територіальна цілісність, наш суверенітет – це те, на чому Захід ніколи не робитиме компромісів.

Запитання лише в тому – а як, яка послідовність, що ми робимо разом, як ми не тільки отримуємо військову допомогу, а як і економічну, оскільки економічна стійкість не менш важлива, ніж військова. І ще багато-багато речей. То такі візити, коли приїжджає "стара" Європа, яку "розчинили" румунським президентом (це насправді на краще). Але все одно "стара" Європа приїжджає та каже: "Так, ми розуміємо, що є Україна. Так, ми нарешті розуміємо, що не буде жодних "сірих" зон. І це наше стратегічне рішення. Так, ми нарешті розуміємо, що нам потрібно перемогти Путіна". Як виглядатиме перемога над Путіним – щодо цього Захід ще продовжує розмову, але всі розуміють, що Путін має отримати поразку.

Якщо він її не отримає, то врешті-решт ніхто не знає, де він зупиниться – в Польщі чи Берліні. Подивіться: вони ж там усі чокнуті (в Росії – ред.) – постійно кажуть, що "А ядерна зброя там, а дійдемо до Атлантичного океану".

"Розмови" з Росією

- Пане Павле, але ж як розмовляти з країною, представник якої заявляє: "А чи буде вона (Україна – ред.) існувати через два роки? Кому ви збираєтеся давати газ? Вона може не існувати через два роки". Як можна розмовляти з країною, яка на так званому "Міжнародному економічному форумі" в Пітері показує карту, де Україна поділена на вісім територій, які начебто мають зовсім інші підпорядкування? Як говорити з тими, які Україну в принципі не бачать?

- А їх потрібно переконувати з позиції сили. І коли ми кажемо про переговори – і так само це розуміють Макрон, Байден, – то з Росією потрібно говорити з позиції сили.

А що стосується всіх цих заяв Медвєдєва, то слухайте: яка країна, така і політика. Медвєдєв дуже хоче в крісло Путіна – ну просто стрибає та мріє. Його там вибили з прем'єра, сидить він там десь заступником у Патрушева. Ну і чим Медвєдєв зараз відомий? Своїми постами про Україну. Хоча б чимось він ще відомий у російській політиці? Та нічим.

Тому насправді я б на весь цей треш не реагував, а концентрувався б на тому, що нам дійсно в якийсь момент потрібно буде говорити з цим путінським режимом. Це буде дуже непроста розмова, в якій ми маємо говорити однією мовою з колективним Заходом. Не окремо Франція, не окремо США, а окремо – Україна. А саме однією мовою – і це запорука того, що ми говоримо з позиції сили.

Побоювання Заходу

- Серед європейських експертів так само є побоювання, що саме сильна Україна для декого в Європі не є бажаною. І саме через це є певні вагання, чи доєднувати її до європейської спільноти.

- Моя відповідь – нехай звикають. Я теж чув від багатьох – і у Франції, у Німеччині, в Іспанії, навіть у Лондоні чув неодноразово, скажу вам відверто. Це цікава історія, коли кажуть: от Україна. З одного боку вона дуже крута, українцями надихаються, це зараз приклад, ми прекрасно розуміємо, що є мільйони людей, які готові йти до кінця – на фронті, як волонтери, ті, які підтримують. Власне всі. І зараз же немає оцих усіх спекуляцій: "А подивіться на південь – там уже інша Україна, а подивіться на схід, а, може, там знову інша Україна". Ну все, бачите – позакривали рота там остаточно.

Але одночасно вони кажуть: "Ну, окей, ви маєте все одно пройти шлях – боротьби з корупцією, реформ судової системи, правоохоронної – верховенство права. Я нагадую, що Копенгагенські критерії насправді дуже прості – це сталі демократія, верховенство права і ринкова економіка.

І думаю, що насправді вони визнають, що в нас прогрес у багатьох сферах дійсно такий, що в них там рве мозок, але в деяких ще потрібно цей шлях пройти. І це така суміш виходить, я не знаю, вибухова: з одного боку реальна сила, а з іншого – така ще слабкість. Вони й кажуть: "Ну і що з ними робити, з тими українцями?". Але відповідь дуже проста: нехай звикають – до нашої унікальності, а також до того, що вони (Європа – ред.) дуже багато чого отримують в майбутньому і в Європейському Союзі, і в НАТО. І головне, що вони отримають, – це не ресурс навіть, не земля, а українці, це люди. І врешті-решт вони зараз це зрозуміли. До цього вони це говорили як гасла, а тепер вони це зрозуміли.

- Тобто до них дійшло. І боятися, що нам привезли в Київ якусь таємну угоду, на яку ми маємо погодитися, щоб Захід нас суцільно підтримав – цієї боязні не потрібно бути?

- Я абсолютно цього не боюся та впевнений, що українцям на голову "надягнути" якусь таємну угоду вже неможливо. І раніше було неможливо, але зараз абсолютно неможливо. Зараз люди розуміють, що ми можемо чинити не просто реальний спротив, а вигравати в російської армії. Так, це складно, дуже непросто, але можемо. Зараз люди розуміють, що ці втрати, які в нас були, варті того, щоб ми йшли далі та не йшли на компроміси. І люди прекрасно розуміють (і те, що ми намагаємося пояснити в Європі), що якщо ми десь зупинимося, то Путін все одно після перегрупування буде намагатися нас знищити, оскільки це ж про Україну. Він не хоче існування українськості, української нації, мови, історії, оскільки, якщо це існує, то його імперія насправді виглядає кепсько та все одно приречена. Він це прекрасно розуміє, а тепер це і в Європі розуміють – раніше вони казали: "Ну, ми це розуміємо, але...", а тепер кажуть: "Ми це розуміємо". Різниця шалена.

На жаль, таким шляхом, але в голови заходить – що з путінським режимом домовитися просто так неможливо. І вони б дуже хотіли "перезавантажити" Путіна. На жаль, є в Європі й такі, які кажуть: "Ну, Росія є, вона така, а якщо ми будемо її зараз "довбати", не дай Боже, якісь ризики, ядерна зброя...". Але з цим режимом вони вже якось у дружбі та любові... Вибачте за прямий текст, але вони заробляли скільки років на дешевих нафті, газі тощо. У дружбі та любові вони жити більше не будуть.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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