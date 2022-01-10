Дехто в Європі постраждає: Росія загрожує військовою відповіддю

Росія вимагає від США гарантій нерозміщення в Європі наступального озброєння малої та середньої дальності

У Росії пригрозили військовою відповіддю на дії США в Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вважає неприйнятним розміщення американського озброєння у Європі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив на брифінгу за підсумками російсько-американських переговорів у Женеві.

За його словами, загроза розміщення наступального озброєння малої та середньої дальності в Європі може вимагати від Росії якоїсь військової відповіді.

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"Якщо США не відмовляться від розміщення потенціалу, який дуже стрімко розвивається, то незабаром десь у Європі, можливо, це вимагатиме певної військової відповіді з боку Росії. Йдеться про рішення відповісти на подібну загрозу, керуючись нашими міркуваннями, і це може неминуче шкодити безпеці США та їхніх європейських союзників", – наголосив він.

Також він зазначив, що варто брати до уваги те, що йдеться про один із найнебезпечніших районів розміщення озброєнь малої та середньої дальності.

Передісторія

9 січня представник Пентагону Джон заявив, що США не планують обговорювати з Росією скорочення військ та навчань у Східній Європі за умови згоди РФ зменшити свої сили.

NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері нацбезпеки повідомив, що Вашингтон нібито готовий обговорювати з Москвою скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона погодиться також скоротити свої сили.

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Також Рябков заявляв, що діалог між США та Росією щодо гарантій безпеки може обмежитися однією зустріччю.

8 січня стало відомо, що представники США планують запропонувати для обговорення тему розміщення ракет у Європі та масштаби військових навчань на майбутніх переговорах із Москвою.