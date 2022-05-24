Коли помре Путін? Глава української розвідки видав несподіваний прогноз

Буданов підтвердив, що президент РФ має важкі хвороби, серед яких рак

Кирило Буданов спрогнозував, коли помре Володимир Путін. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін важко хворий, але може прожити ще кілька років. Водночас життя російського лідера може обірватись так само, як і в інших диктаторів ХХ-ХХІ століття. Через це президент РФ обмежив кількість людей, які можуть з ним контактувати.

Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

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Він підтвердив, що у Путіна кілька важких хвороб, одна з яких рак.

"Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього щонайменше кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", – сказав Буданов.

Буданов погодився, що Путін розгублений і значно скоротив доступ людей до себе.

"До нього зараз заходить досить незначна кількість людей. Усіх інших він тримає дистанційно".

Також глава української розвідки констатував, що президент РФ має певні маніакальні синдроми, через які він боїться серйозно готувати наступника, розуміючи, що під час підготовки цей наступник може захотіти сісти в крісло трохи раніше, аніж захоче Путін.

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Путін може закінчити як і інші диктатори

Буданов закликав подивитися на історію будь-якого диктатора ХХ-ХХІ століття.

"Вони закінчили всі однаково, абсолютно всі. Жоден з них не закінчив інакше. У більшості випадків вони загинули не з власної волі. Візьміть останні приклади: наприклад, Саддам Хусейн, колишній югославський диктатор, лівійський диктатор. Це класичний образ диктатора. Були інші приклади в Африці. Усі вони закінчили однаково, і Путін закінчить так само", – сказав глава розвідка.

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