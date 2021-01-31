Колони силовиків і жорсткі затримання учасників протесту: що зараз відбувається в Москві (відео)

Силовики почали затримання людей, які зібралися в Москві на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального та інших політв'язнів.

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Про це повідомляє "Медуза".

У Москві в день проведення протестів закрили станції метро: "Олександрівський сад", "Охотний Ряд", "Театральна", "Площа Революції", "Кузнецький Міст", "Луб'янка" і "Китай-город".

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Силовики на "Чистих прудах" пропускають громадян в центр лише за пред'явлення документа, що підтверджує, що вони проживають або працюють в цьому районі.

Крім того, силовики в Москві намагається прикрити номери своїх жетонів лямками, деякі поліцейські й зовсім зняли жетони, пишуть "Відкриті медіа".

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Поліція відтіснила протестувальників, які прийшли до "Матроської тиші". Люди скандують: "Аквадискотека!" Проходять затримання. На цей момент понад 100 затриманих.

Деякі учасники акції вирішили обійти поліцейські кордони по трубах над залізничними коліями.

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В тренді Москва в "облозі": в день акції прибічників Навального зачинені кафе і магазини

Силовики тимчасово припинили ганятися за протестувальниками на Строминці. Присутні кілька сотень осіб скандували: "Росія буде вільна!"

До одного з затриманих силовики застосували електрошокер.

Неподалік від Тверської загорілася поліцейська машина, її швидко загасили. Причину займання встановлюють.

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Затримали прессекретарку російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш. Вона відбувала дев'ять діб адміністративного арешту в справі про заклики до участі в протестах 23 січня. За пів години до закінчення строку цього арешту її повторно затримали просто в спецприймальнику, повідомила адвокатка Ярмиш Вероніка Полякова.

Посольство США в Москві закликає владу РФ дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо прав людини – це стосується недільних акцій.

Як повідомляли раніше, в Москві на мітингу силовики затримали дружину Олексія Навального – Юлію Навальну.

Нагадаємо, що сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

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