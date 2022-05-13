Консерва ФСБ чи наївна дитина: чому Україна розчарована Тихановською

Заява про те, що настання військ РФ на Київ провалилося завдяки білорусам викликало обурення українців

Світлана Тихановська потрапила у скандал, заявивши, що напад російських окупантів на Київ зупинили білоруси. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська потрапила у скандал через заяву про те, що наступ російських військ на Київ провалився завдяки білорусам. Обурені українці наголосили, що атаку окупантів зупинили ЗСУ, а білоруську опозиціонерку обсипали закидами та навіть образами. Сайт "Сьогодні" розібрався, що не так із заявою Тихановської і яким був реальний внесок білорусів у визволенні Києва.

Скандальне інтерв'ю

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська в інтерв'ю Справжньому Часу " заявила, що напад військ РФ на Київ зупинили "багато в чому завдяки білорусам".

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"Білоруси вкотре продемонстрували свою мужність. Зокрема, завдяки ним провалився наступ на Київ. Російська армія не почувала себе комфортно на білоруській землі", – сказала Тихановська.

Світлана Тихановська: "Завдяки білорусам провалився наступ на Київ" Фото: Facebook

"Рейкова війна" та кібератаки

Ймовірно, опозиціонерка мала на увазі так звану "рейкову війну", коли жителі Білорусі влаштовували диверсії на залізницях і виводили з ладу потяги, які перевозили російську військову техніку та предмети військового призначення. Як заявив учасник об'єднання колишніх силовиків ByPol екс-офіцер МВС підполковник Азарін, диверсії на залізниці – це план дій для зупинення перекидання російських військ для війни в Україні, що є частиною мобілізаційного плану опозиції для перемоги над режимом Олександра Лукашенка "Перемога" ("Перемога").

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Підполковник Азарін: "Диверсії на залізниці – це план дій для зупинення перекидання російських військ для війни в Україні". Фото: скріншот

З кінця лютого до кінця березня "білоруські партизани" перекривали рейки колодами, що спалювали коктейлями Молотова так звані шафи управління пристроєм сигналізації, централізації та блокування, та проводили інші диверсії.

Список проведених операцій:

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26 лютого – виведення з ладу релейних шаф СЦБ на перегоні Осиповичі-Верейці та станція Борисов;

27 лютого – виведення з ладу пристроїв автоматики та телемеханіки СЦБ на зупинному пункті Синяво;

1 березня – знищення релейної шафи управління СЦБ на перегоні Останковії-Жердь;

15 березня – виведення з ладу пристроїв автоматики та телемеханіки СЦБ на станції Доманово-Лісова (Брестське відділення);

16 березня – знищення релейної шафи СЦБ у Фариновому Загатті (Вітебський напрямок).

Інфографіка: dw.com

За словами Азаріна, через побоювання подальших диверсій РЖД припинила транзит військових ешелонів територією Білорусі на тиждень. Вартість однієї релейної шафи складала близько 50 тисяч доларів.

Крім того, спільнота "Кіберпартизани" атакувала внутрішню мережу Білоруської залізниці, також було зупинено роботу центру управління перевезеннями та онлайн-сервіс купівлі квитків, на його відновлення пішло два тижні. "Білоруські партизани" також активно повідомляли українським військовим про пересування російської військової техніки та вильоти ракет та винищувачів з території республіки.

Масштабного опору не було

Проте опір російським окупантом у Білорусі був скоріше точковим, ніж масштабним. Крім того, коли військові РФ відступали від Києва і втекли з України через Білорусь, то ніхто там не чинив їм жодних перешкод. Через Білорусь російські солдати відправляли додому награбоване в Україні, а у білоруському місті Наровля навіть створили базар, на якому продавали білорусам все, що намародерили на Київщині.

Враховуючи все це, а також те, що величезна кількість ракет прилетіла до мирних міст України саме з території Білорусі, заява Тихановської викликала різке обурення українців.

Так, журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва написала у своєму Facebook, що наступ на Київ зупинили не білоруси, а бригада Нацгвардії у Гостомелі, 72, 93 та 79 бригади, наша теробона та інші спецпідрозділи.

"Дуже смішно, коли дерунові зрадники хочуть привласнити собі наші перемоги. Допомагаєте щодня ракетами та бомбами", – заявила вона.

Журналістка Марія Скібінська порівняла заяву Тихановської зі словами Лукашенка, які стали мемом, який хотів показати, звідки на Білорусь готувався напад.

Журналіст Євген Будерацький порівняв Тихановську з наївною дитиною і назвав її опозиційну діяльність "політичним дитячим садком", а інтернет-користувач Славко Кара назвав опозиціонерку – ФСБ-шною консервою.

До речі, у квітні поточного року президент України Володимир Зеленський , лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська та російська журналістка Марина Овсяннікова, вибігла з плакатом проти російського вторгнення в Україну під час ефіру програми "Время" номінували на німецьку "Премію ЗМІ за свободу". Пізніше Марина Овсяннікова була виключена з-поміж лауреатів і її так само користувачі мережі називали "ФСБ-шною консервою".

Образи союзника грають на руку ворогові

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що українці не мають морального права називати Тихановську "ФСБ-шною консервою" та "цькувати" її за заяву в інтерв'ю.

"Тихановська є законно обраним президентом Білорусі. Її позиція, це позиція білоруського народу, який підтримує Україну. Такі образи нашого союзника – неприпустимі та грають на руку ворогові", – каже "Сьогодні" Грабський.

Як зазначає експерт, Тихановська справді перебільшила роль допомоги Білорусі у звільненні Києва, але причиною цього є те, що вона не військовий, а громадянський політик.

"Ймовірно, Тихановська зробила висновки, маючи обмеження з боку розгорнутої стратегічної картини того, що відбувається. Прихований опір Білорусі безумовно нам допоміг, але він незначно вплинув на результат бойових дій під Києвом. Проте, враховуючи, під яким тиском народ Білорусі чинить опір Росії і бореться за свою і нашу незалежність, ми не можемо вимагати від наших сусідів більшого. Навіть один відсоток допомоги – це краще, ніж повна бездіяльність", – пояснює Грабський.

Сергій Грабський: "Навіть один відсоток допомоги – це краще, ніж повна бездіяльність". Фото: скріншот

Відрізняти головне від допоміжного

Білоруський політолог, аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич вважає, що "білоруські партизани", хоч і не вплинули на визволення Києва, але їхня допомога була суттєвою. Проте, за словами експерта, сама Світлана Тихановська не має жодного стосунку до білоруського антивоєнного руху.

"Залізничні диверсії, кібератаки та інформування наших військ про пересування ворожої техніки – це справа рук білоруських організацій, до яких Тихановська ніяким чином не ставиться. І якщо Тихановська вже й робить таку дивну заяву, то вона, як політик повинна, відрізняти головне від допоміжного. Ключову роль у звільненні Київської області відіграли все ж таки не білоруси, а ЗСУ та українці", – каже "Сьогодні" Тишкевич.

Ігор Тишкевич: "Ключову роль у совісті Київської області відіграли не білоруси, а ЗСУ та українці". Фото: скріншот

Війну не підтримують навіть прихильники Лукашенка

Про те, що звільнення Києва сталося завдяки українцям, каже "Сьогодні" і виконавчий секретар Координаційної ради білоруської опозиції та соратник екс-кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко Іван Кравцов.

"Безумовно в Білорусі є активні групи опору, і ми бачили результат їхньої роботи з саботажу залізничного сполучення, вони зробили свій внесок. І це дуже важливо. Але із зусиллями ЗСУ та українського народу, це не варто порівнювати. Я думаю, що важливо розуміти, що в Білорусі дуже високі антивоєнні настрої, складно уявити, що є ті, хто підтримує участь білоруських військ у війні навіть серед прихильників Лукашенка. останніх соцопитувань – лише 3 відсотки підтримують це. Надання території для вторгнення російської армії теж не влаштовує більшість білорусів. Але на жаль, з урахуванням активного використання військової інфраструктури, складно сказати, що армія РФ відчувала себе не комфортно", – сказав Кравцов.

Іван Кравцов: "Складно сказати, що армія РФ відчувала себе не комфортно в Білорусі" / Фото: Сьогодні

Тихановська виправдалася

Після хвилі хейта, що промайнула в соцмережах, Світлана Тихановська заявила, що подвиг, жертва та героїзм українського народу не піддаються ні оцінці, ні сумніву

"Шановні українці, я повністю згодна, що подвиг вашого народу, жертва вашого народу та героїзм вашого народу не піддаються ні оцінці, ні сумніву. То, як ви всі разом захищаєте свою країну та своє майбутнє, – це приклад усьому світу, усім націям та Ні я, ні будь-яка інша людина на планеті не може позбавити вас цієї заслуги. І завдання всіх нас – допомагати вам боротися за мир і проти агресорів. Білоруси це розуміють і кожен день допомагають вам, чим можуть", – написала Тахановська на своїй сторінці у Facebook.

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